La La Love You, Travis Birds, Ángel Stanich y Comandante Twin, en el festival 'Navidad Sonora' en Palencia

PALENCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las melodías pop-punk de La La Love You, el pop-folk de Travis Birds, las letras afiladas del cantautor Angel Stanich y los temas indie del quinteto Comandante Twin protagonizarán el próximo 20 de diciembre la 'Navidad Sonora' palentina, el primer evento con el que los organizadores del Palencia Sonora adelantan la próxima edición de la cita musical, que tendrá lugar entre los días 11 y 14 de junio de 2026.

La organización del festival ha adelantado a través de un comunicado los grupos participantes en el Navidad Sonora.

Así, El pop-punk luminoso de La La Love You llega a Palencia con un repertorio cargado de estribillos contagiosos, energía y letras que conectan con varias generaciones.

Travis Birds se suma a la programación estelar del 20 de diciembre con su Jardín del Deseo Tour, una gira concebida para despedir su celebrado último disco, Perro Deseo.

Es una de las artistas más singulares y magnéticas de la escena musical española, con una voz inconfundible y una capacidad única para fusionar géneros como el folk, el pop y la canción de autor.

Otro de los artistas invitados es el músico y compositor Ángel Stanich, quien volverá a subirse a un escenario palentino con su particular estilo y letras afiladas dentro de una nueva gira enigmática: la Gira (Aún) Sin Nombre.

El público podrá, asimismo, disfrutar del directo de Comandante Twin, una banda formada en 2017 y que, con tres discos publicados, se ha consolidado como una de las agrupaciones emergentes con mayor proyección en la escena nacional y con una sólida base de seguidores.

El Pabellón Municipal de Deportes será escenario de un concierto que abrirá sus puertas a las 19 horas y cuyas entradas se pondrán a la venta este jueves 9 octubre, a las 10 horas, a partir de 40 euros en el portal www.notikumi.com.