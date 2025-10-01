Lucas defiende la enseñanza concertada como parte de la "libertad de elección de las familias" en Zamora

ZAMORA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha defendido este miércoles la enseñanza concertada como parte de la "libertad de elección de las familias" a la hora de decidir sobre la escolarización de sus hijos durante el congreso organizado por la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE) en el Museo Etnográfico de Zamora.

Durante su intervención, la consejera ha aseverado que es "necesario" reconocer la "importancia" de la educación concertada y ha subrayado que su "calidad es la misma que la de un centro público". En este sentido, ha destacado que el sistema educativo de Castilla y León es un "referente nacional" gracias a la colaboración entre centros públicos y concertados.

Además, Lucas ha recordado que en la Comunidad trabajan más de 7.000 docentes en la enseñanza concertada y ha reiterado "el apoyo de la Junta a la mejora de sus condiciones laborales".

Preguntada por la demanda del sector de incluir el Bachillerato entre las enseñanzas gratuitas, la consejera no ha concretado plazos. "Ya veremos cuándo podemos afrontar esta demanda", ha afirmado.

En cambio, sí ha incidido en la "necesidad" de avanzar en la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, subvencionada por la Junta tanto en centros públicos como en concertados.