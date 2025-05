Lucas sobre fallos TSJ: "No hay que tergiversar, la carrera profesional está validada y se acatará los horarios en FP"

VALLADOLID 23 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha pedido no "tergiversar" y "crear alarmas" sobre las sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al aclarar que la carrera profesional está "validada" por el Alto Tribunal y solo hay un "defecto de forma" que se subsanará y que acatará la relativa a la jornada lectiva del profesorado de Formación Profesional donde, ha matizado, "no hay ningún exceso".

Así lo ha señalado la titular del departamento minutos antes de participar en la entrega de premios 'Mi libro preferido', organizado por la Fundación José Manuel Lara y que se ha celebrado esta mañana en Valladolid.

Lucas ha recomendado al Grupo Parlamentario Socialista, que ha pedido su comparecencia "urgente" en las Cortes ante los dos fallos recientes del TSJ, "no terjiversar y leer las sentencias". "La sentencia de la carrera no influye en el contenido de la misma. De hecho, ya tenemos tres sentencias del TSJ que validan el reconocimiento de la carrera con los sesenios, es decir, ya está validado. Lo que viene a establecer esta última sentencia es un defecto de forma en un decreto que se subsanará", ha argumentado.

En cuanto al fallo que cuestiona la jornada lectiva de los docentes de Formación Profesional, la titular de Educación ha matizado que no hay "exceso" en su horario anual y que, hasta el momento, lo que se hacía era repartir la carga docente. "El profesor de FP, como en el último trimestre no tienen docencia directa porque están los alumnos en prácticas, pues ese horario, digamos, se metía en distintas etapas educativas en distintos trimestres, pero sin exceder tampoco de las 19-20 horas que establece la norma", ha explicado para asegurar, no obstante, que se "acatará".