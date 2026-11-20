Gráfico difundido por la Junta con las fechas para solicitar participar en Conciliamos Navidad 2026 - @JCYL

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes, 23 de noviembre, comenzará el plazo para solicitar participar en el programa Conciliamos Navidad 2026 que se podrá pedir hasta el siguiente lunes, el día 30.

Conciliamos Navidad 2026 está previsto para los días laborables de lunes a viernes de las vacaciones escolares de Navidad de acuerdo con el calendario escolar para el curso 2026-2027 y comprende, en concreto, los días 23, 28, 29 y 30 de diciembre y 4, 5, 7 y 8 de enero.

Por su parte, el horario del programa de conciliación es de 07.45 a 15.15 horas.