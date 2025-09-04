Luz, movimiento y geometría inspiran un cartel "mutante" para potenciar la identidad de Seminci en su 70 edición

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Luz, movimiento y geometría inspiran el cartel "mutante" de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que cuenta con cuatro versiones que pretenden "potenciar" la identidad del festival y garantizar su aplicación a diferentes formatos.

El estudio PobrelaVaca ha sido el encargado de elaborar este cartel que encarna el ojo del espectador, la luz proyectada en pantalla y el movimiento de las imágenes cinematográficas en una propuesta "limpia" que combina el color blanco en el fondo con el amarillo mostaza -- elegido por la luz-- en las figuras geométricas.

Según han explicado los diseñadores Ana María Hernández y Félix Rodríguez este jueves en la presentación del cartel, su propuesta se centra en el "movimiento" y parte de un círculo que se "transforma en la mirada del espectador", sobre el que se genera un haz de luz, todo ello en una propuesta que también se inspira en el arte psicodélico de los años 60 y 70 y sus efectos ópticos.

El estudio ha elaborado cuatro versiones sobre esta misma idea con el objetivo de aportar "riqueza visual" a la imagen de Seminci, creando así una marca "mutante" con "mucha diversidad". La finalidad es seguir "potenciando la identidad" del festival y transmitir a través de las gráficas sencillas potencia y dinamismo.

La propuesta gráfica, aplicable a todos los formatos y que priorizará las animaciones, se acompaña con una plantilla que recoge los elementos fijos y básicos del certamen, como el número de su edición o el nombre, una forma de "asentar" la identidad visual de cara a futuras ediciones.

El objetivo es que la imagen de Seminci sea "clara y concisa", así como que se puedan "consolidar" sus elementos. Así, en próximas ediciones los diseñadores del cartel tendrán "más libertad" pero "sin perder el respeto a la colocación de los elementos fijos".

El director de Seminci, José Luis Cienfuegos, ha puesto en valor los diseños para el cartel porque así solo se mantiene un tipo de marca, que se extiende a todas las secciones, con el propósito de "controlar" la imagen del festival.

NOVEDADES EN PUNTO DE ENCUENTRO

Por otro lado, ha dado a conocer novedades de la sección Punto de Encuentro de la 70 edición, como los títulos de otras ocho películas, internacionales y de estreno en España en el marco del festival del 24 de octubre al 1 de noviembre.

Punto de Encuentro, que "podría ser perfectamente la sección oficial de otros festivales de otoño de España", acogerá proyecciones de filmes que abordarán desde wéstern experimental hasta la animación comprometida, lo que demuestra la "riqueza" de perspectivas que caracteriza a este apartado.

Entre ellos se incluye 'A sad and beautiful world', del libanés Cyril Aris; 'Between dreams and hope', del iraní Farnoosh Samadi; '¿Cara o cruz?', de los italinanos Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis; 'Death does not exist', propuesta de animación de Félix Dufour-Laperrière; 'Growing down', del debutante húngaro Bálint Dániel Sós; 'La risa y la navaja', del portugués Pedro Pinho; 'Phantoms of july', del alemán Julian Radlmaier, y 'The luminous life', de Joao Rosas.

Estos ocho largometrajes, junto con los anunciados anteriormente dirigidos por Valéry Carnoy, Urska Djukic, Alexe Poukine, Joel Alfonso Vargas, Pauline Loquès y Max Walker-Silverman, competirán en la 70 edición de Seminci por los premios Punto de Encuentro, dotado con 30.000 euros, y Especial Fundos, con 10.000 euros.

En ambos casos, recibirá el importe la compañía que haya inscrito la película en el festival en el marco de esta sección que, además, contará con un nuevo premio de 5.000 euros al mejor realizado novel de la sección, a cargo de la Escuela de Cine y Audiovisuales de Cataluña (Escac), de la cual asistirán al certamen 100 estudiantes, tal y como ha avanzado Cienfuegos, quien ha destacado que se avanza así en el objetivo del festival de incorporar nuevos públicos.

Asimismo, ha anunciado que se celebrará en el marco de la 70 edición de la Semana el Mercado de Cine Independiente (Merci), dentro del cual se desarrollará un laboratorio sobre estrategias de distribución de cara al estreno en salas comerciales, un tipo de laboratorio que "en España no existe" aún. Dentro de esta iniciativa, se otorgará un premio de 10.000 euros a la mejor propuesta y otros dos de 5.000.