Luz verde a 240.000 euros para reparar el tramo Cubillos-Villablino para el futuro tren turístico Ponfeblino

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha autorizado, en Consejo de Gobierno, la concesión directa de una subvención por importe de 240.000 euros al Consorcio del Tren Turístico Ponfeblino, destinada a financiar las obras necesarias para completar la reparación del tramo ferroviario Cubillos-Villablino, imprescindible para la futura puesta en servicio del tren turístico Ponferrada-Villablino.

Con esta inversión, el Gobierno autonómico "reafirma su compromiso con un proyecto estratégico para la dinamización económica, social y turística de la comarca del Bierzo, y contribuye a que el Tren Turístico Ponfeblino se convierta en un elemento tractor capaz de generar actividad, empleo y nuevas oportunidades vinculadas al patrimonio industrial y ferroviario de la zona", detalla la Junta a través de un comunicado.

El "impulso" al Ponfeblino se suma a las actuaciones que el Gobierno autonómico desarrolla para "reforzar la cohesión territorial, apoyar a los municipios y promover iniciativas que pongan en valor los recursos propios de cada comarca".