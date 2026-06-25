Luz verde a 6,2 millones para adquirir 116.000 dosis de vacunas del caldendario oficial

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 6,2 millones de euros destinado a la adquisición de un total de 116.000 dosis de diversas vacunas incluidas en el Calendario Oficial de vacunaciones e inmunizaciones para toda la vida en la Comunidad de Castilla y León.
De acuerdo con la inmunización establecida en el citado calendario oficial, se han comprado un total de 35.000 dosis de vacuna frente a hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina acelular, poliomielitis inactivada y Haemophilus influenzae tipo b conjugada frente a difteria y tétanos, de contenido antigénico reducido, que se administra en el calendario vacunal a los 2, 4 y 11 meses mediante tres dosis. Se utiliza además en pautas correctoras en edad infantil y en adultos de determinados grupos de riesgo.
También 15.000 dosis de vacuna frente a difteria, tétanos, tosferina acelular y poliomielitis inactivada, que se administra a los 6 años. Adicionalmente se utiliza en pautas correctoras hasta los 13 años, detalla la Junta a través de un comunicado.
Además, se han adquirido 18.000 dosis de vacuna frente a sarampión, rubéola y parotiditis, administrada en el calendario de vacunación a los 12 meses mediante una dosis. Se utiliza además para pautas correctoras en edad infantil y en adultos susceptibles a la enfermedad.
Por último, 48.000 dosis de vacuna frente Virus del Papiloma Humano (VPH) nonavalente, que se administra a los 12 años con una sola dosis. Las pautas correctoras en personas no vacunadas o vacunadas de forma incompleta, así como inmunodeprimidos, pueden constar de una a tres dosis, según edad y estado inmunológico. También se administra a varios grupos de riesgo de la población adulta.