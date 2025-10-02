Luz verde a inversiones de más de 900.000 euros en sendas residencias de mayores de Palencia y Burgos

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde a sendas inversiones de más de 900.000 euros para intervenciones de reforma en las residencias de mayores 'Puente de Hierro' de Palencia (600.000) y la de Burgos (300.000).

En concreto, se ha aprobado un gasto de 616.611 euros -financiados con fondos europeos- para reformar y rehabilitar parte de la Residencia de Personas Mayores 'Puente de Hierro' de Palencia, con una ejecución que se llevará a cabo en dos anualidades, concretamente 135.948 euros este 2025 y 480.663 el próximo ejercicio.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades va a realizar dos intervenciones distintas. Una se va a centrar en el refuerzo estructural del edificio, cuyo plazo de ejecución será de seis meses. En este caso, se va a fortificar el forjado del techo de la segunda planta, con el objetivo último de robustecer la estructura horizontal del inmueble y subsanar algunas incorrecciones de la construcción.

La segunda actuación va a consistir en la renovación de parte de las instalaciones de saneamiento, a través de la sustitución de las antiguas tuberías de hierro que se utilizan como acometida de agua caliente sanitaria y fría, puesto que se encuentran parcialmente obstruidas.

INTERVENCIÓN EN BURGOS

Por otro lado, en la Residencia de Personas Mayores de Burgos se invertirá en renovar la red de agua sanitaria, además de otra serie de intervenciones para mejorar y renovar las instalaciones, para lo que se ha aprobado una cuantía de 329.821 euros con cargo a los fondos Next Generation EU.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de quien depende el centro residencial, va a sustituir toda la instalación de agua fría y caliente sanitaria en el ala este de la tercera planta.

Junto a esta intervención, se va a proceder a la renovación de los baños, con el cambio de techos y alicatados, así como con la sustitución de los propios aparatos sanitarios y de sus barras de accesibilidad. Se van a pintar y acondicionar las puertas de os aseos y, además, se cambiará el techo del pasillo.