Luz verde a una nueva cuadrilla contra incendios forestales en León con una inversión de 1,22 millones

Archivo - Incendio forestal, a 24 de junio de 2026, en San Vicente de Arganza, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado un nuevo encargo a la empresa pública Tragsa para reforzar el operativo de prevención y extinción de incendios forestales en la provincia de León, con una inversión conjunta de 1,22 millones de euros.

Los encargos permitirán disponer de una nueva cuadrilla terrestre, que desarrollará durante todo el año trabajos de prevención, restauración y conservación de los montes, además de intervenir en la extinción de incendios forestales cuando sea necesario.

Esta cuadrilla trabajará en la comarca forestal de Truchas, de manera que prestará atención los montes ubicados en los términos municipales de Encinedo, Castrillo de Cabrera, Benuza y la propia Truchas.

Cada cuadrilla estará integrada por siete bomberos forestales, un jefe de cuadrilla y seis peones especialistas, según ha detallado la Junta en un comunicado.

Entre las actuaciones previstas figuran clareos, podas y desbroces, creación y mantenimiento de áreas cortafuegos, limpieza de caminos y cunetas, instalación y mantenimiento de pasos de agua y sustitución de cerramientos deteriorados.

También realizarán trabajos relacionados con la apertura y mantenimiento de sendas para facilitar el acceso a distintos espacios naturales y cursos fluviales.

La Junta ha subrayado que al final de este año se alcanzará la cifra de 71 de las 111 cuadrillas terrestres incorporadas a Tragsa y, por tanto, integradas en un operativo de carácter público, que será "del 100 por 100 "en 2028.