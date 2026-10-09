La LXVIII Carrera a El Henar unirá Valladolid y el Santuario este 12 de octubre con un ramo de flores como testigo. - CARRERA DE EL HENAR

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de atletas entusiastas volverá a ponerse en camino hacia el Santuario de la Virgen de El Henar este próximo 12 de octubre con motivo de la celebración de la LXVIII Carrera a El Henar. La prueba, que cumple 68 años de historia, mantendrá la tradición iniciada en 1959 de trasladar de mano en mano un ramo de flores como testigo a lo largo de todo el recorrido.

La salida de esta singular expedición ha sido programada a las 09.00 horas desde la parroquia de La Milagrosa de Valladolid, punto de partida habitual desde hace medio siglo. En dicho templo se ha dispuesto la realización de un acto previo que ha de incluir la bendición de las flores y la lectura de una ofrenda preparada especialmente para la ocasión.

Los corredores habrán de completar una distancia total de 48 kilómetros mediante sucesivos relevos a través de varios municipios. El itinerario fijado transcurrirá por las localidades de Herrera de Duero, Aldeamayor de San Martín, Arrabal de Portillo, Santiago del Arroyo, San Miguel del Arroyo y Viloria del Henar.

La llegada del último relevista al Santuario de El Henar se ha fijado para las 13.00 horas con el objetivo de entregar la ofrenda floral a los pies de la Virgen. Tras el fin del trayecto, los atletas, junto a familiares y acompañantes, participrán en la misa de las 13.00 horas, acto en el que se procederá a la lectura de la ofrenda anual.

Esta iniciativa deportiva y devocional ha sido impulsada originalmente por siete jóvenes pertenecientes a los Kostkas de Valladolid. Desde sus comienzos en 1959, la carrera se ha consolidado como una tradición intergeneracional que ha mantenido su desarrollo ininterrumpido a lo largo del tiempo.