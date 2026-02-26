Madres Solteras por Elección de CyL exigen el título de familia monoparental y corrección en límites de renta

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Madres Solteras por Elección (MSPE) ha reclamado la aprobación urgente del decreto para la expedición del título de familia monoparental, una medida que figura en la Ley de Apoyo a las Familias desde el año 2007, pero aún no se ha materializado en la comunidad.

En un comunicado en el que traslada sus propuestas a los grupos políticos ante las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León, la organización ha denunciado una "discriminación" en el acceso a prestaciones como el Bono Concilia y el Bono Infantil.

En la actualidad, recuerdan, estas ayudas excluyen a las familias monoparentales con ingresos superiores a 27.500 euros, mientras que el límite para las familias biparentales se sitúa en los 55.000 euros. MSPE solicita una revisión de estos criterios para garantizar la equidad y la protección de los menores.

La entidad alerta sobre los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE de febrero de 2026. Según este informe, la tasa de pobreza en Castilla y León creció 4,7 puntos en los últimos cinco años, una evolución que contrasta con la tendencia del resto de España. Además, recuerda que los hogares monoparentales sufren una tasa de riesgo de pobreza del 50,6%, una cifra que duplica la de los hogares con dos progenitores.

Finalmente, el colectivo subraya el envejecimiento de la población en la comunidad y la caída de los nacimientos. MSPE destaca que el modelo monoparental es el único que crece en la región y que el 81 por ciento de estos hogares tienen a una mujer al frente. Por ello, insta a los futuros gobernantes a que asuman la obligación de proteger a todas las estructuras familiares con políticas de infancia y equidad efectivas.

