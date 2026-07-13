Madrigal (Ávila) acoge el 18 de julio un concierto de la Unidad de Música del Mándo Aéreo del Ejército del Aire. - MINISTERIO DE DEFENSA

ÁVILA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Madrigal de las Altas Torres (Ávila) se viste de gala para el concierto extraordianrio que el próximo día 18 de julio ofrecerá la Unidad de Música del Mando Aéreo General del Ejército del Aire y del Espacio, en homenaje a Isabel la Católica por el 570 aniversario de su nacimiento.

Así, la localidad abulense se convertirá en el epicentro de una de las conmemoraciones culturales más solemnes y emotivas del año: un concierto extraordinario en honor a la reina que cambió el rumbo de la historia. El broche de oro musical a esta efeméride correrá a cargo de una de las formaciones más prestigiosas del panorama militar y musical de nuestro país: la Unidad de Música del Mando Aéreo General del Ejército del Aire y del Espacio.

El concierto, coordinado entre la Subdelegación de Defensa en Ávila y el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, ha sido concebido no solo como un tributo a la figura histórica de Isabel la Católica, sino también como un puente entre el pasado medieval de la villa y la España contemporánea.

La presencia de la Unidad de Música del Ejército del Aire y del Espacio añade un carácter institucional y de máxima excelencia al evento. Conocidos por su impecable técnica y su capacidad para conectar con el público, sus componentes ofrecerán un despliegue sonoro que promete conmover los muros de la histórica villa.

Este homenaje no solo busca ensalzar la figura de la reina, sino también dinamizar la vida cultural de Madrigal de las Altas Torres, atrayendo a visitantes, historiadores y amantes de la música de toda la geografía nacional.

El concierto será a las 20.30 horas en la plaza de San Nicolas de Madrigal de las Altas Torres.