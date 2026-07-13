Madrigal (Ávila) acoge el sábado un concierto de la Unidad de Música del Mando Aéreo dedicado a Isabel la Católica

Cartel del concierto en Madrigal de las Altas Torres. - SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN ÁVILA

ÁVILA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres, cuna de Isabel la Católica, acogerá el próximo 18 de julio un concierto extraordinario a cargo de la Unidad de Música del Mando Aéreo General del Ejército del Aire y del Espacio con motivo del 575 aniversario del nacimiento de la reina.

Así, localidad abulense se convertirá en el epicentro de una de las conmemoraciones culturales más "solemnes y emotivas" del año con un concierto extraordinario en honor a la reina que cambió el rumbo de la historia. El broche de oro musical a esta efeméride correrá a cargo de una de las formaciones más prestigiosas del panorama militar y musical, la Unidad de Música del Mando Aéreo General del Ejército del Aire y del Espacio.

El concierto, coordinado entre la Subdelegación de Defensa en Ávila y el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, ha sido concebido como un tributo a la figura histórica de Isabel la Católica y como un puente entre el pasado medieval de la villa y la España contemporánea.

Las composiciones de la Unidad de Música del Ejército del Aire y del Espacio son conocidas por su "impecable" técnica y su capacidad para conectar con el público.

Este homenaje no solo busca ensalzar la figura de la reina, sino también dinamizar la vida cultural de Madrigal de las Altas Torres, atrayendo a visitantes, historiadores y amantes de la música de toda la geografía nacional.

El concierto comenzará a las 20:30 horas en la plaza de San Nicolas de la localidad abulense.