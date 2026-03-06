Maíllo (IU): "Si fuera por Mañueco y el PP, España estaría ahora en guerra"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo (izquierda), con el candidato a la Presidencia de la Junta de En Común, Juan Gascón (centro), en el Palacio del Conde Luna de la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha censurado este viernes la postura del candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de su partido ante la guerra en Irán y, en este sentido, ha aseverado que "si fuera por Mañueco y el PP, España estaría ahora en guerra".

En este sentido, ha insistido en que, si fuera decisión del PP, España habría dado las bases militares de Morón y Rota para que de ahí partieran aviones a bombardear y a "generar dolor, tragedia y muerte" en una guerra "ilegal" que "ha reventado el derecho internacional".

"Estamos al mando en Estados Unidos de un convicto, como lo ha demostrado la justicia, a manos de un genocida como Netanyahu en Israel y esa alianza es una alianza absolutamente estremecedora y puede ser trágica para el mundo", ha recalcado y ha advertido que, si no se remedia, podría conducir a un abismo.

En este contexto, ha reafirmado la postura de IU como un proyecto vinculado a la paz y ha argumentado que si no hay paz no hay servicios básicos como la sanidad, la seguridad, la educación para los menores o la garantía de un final de vida "digno" para las personas mayores.

Antonio Maíllo ha subrayado que la defensa de la paz también tiene que ser un elemento del debate ante un PP y un Vox que "se apuntan a la guerra", que son "sumisos" a Trump y ha sostenido que Castilla y León "no merece un gobierno sumiso a Trump" y que no esté a favor del "sentido común" y del sentir de la mayoría de la sociedad.

Antonio Maíllo se ha pronunciado de este modo en el Palacio del Conde Luna de León, donde ha tenido lugar un acto público de la coalición En Común (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo) que ha contado con la presencia de la candidata por León y concejala en San Andrés del Rabanedo Laura Fernández; el representante de Bomberos Forestales de CCOO Castilla y León Diego Fernández; la candidata por Movimiento Sumar Marina Sastre; el cabeza de lista por León de IU, Sergio Carro; la diputada en el Congreso por Comuns-Sumar Viviane Ogou y el candidato de En Común a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Gascón.

