Maíllo propone soluciones y un futuro para CyL de la mano de 'En Común' frente a un gobierno del PP "fracasado"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo (izquierda) y el candidato de la coalición En Común a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón (derecha), en un acto de campaña electoral en el Palacio del Conde Luna de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha ensalzado la propuesta de la coalición En Común (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo) como garantía para ofrecer soluciones y un futuro para Castilla y León frente a un gobierno del PP "estrepitosamente fracasado" después de 39 al frente de la Junta.

Según ha explicado, es necesario introducir "un nuevo carril de esperanza" para una Comunidad mediante un cambio de gobierno en la Administración autonómica, ya que el actual modelo que lidera el PP, con Alfonso Fernández Mañueco al frente, ha demostrado su "incompetencia" y su "falta de sensibilidad" en aspectos como la gestión de los incendios que asolaron el pasado verano el 10 por ciento del territorio leonés.

Asimismo, ha expuesto que otras cuestiones como la despoblación o el elevado porcentaje de alumnos que estudian en las universidades de la Comunidad con la "única expectativa" de irse del territorio para desarrollar su labor profesional también son producto de las políticas efectuadas por el PP en las últimas décadas.

"Es producto de unas políticas del PP que ha consolidado la inercia, el abandono de la España vaciada, de los territorios vaciados y donde no se ha ofrecido ningún tipo de alternativa", ha puntualizado y ha sostenido que las personas que votan al PP "están votando la consolidación de una inercia que puede llevar a seguir con la decadencia poblacional".

Frente a ello, ha ensalzado el proyecto de la coalición IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo para que la Comunidad cuente con un gobierno impulse lo común; lo público. "Hay soluciones", ha recalcado y se ha mostrado convencido de que "hay futuro" si se produce un cambio de gobierno en la Junta.

MAÑUECO, "LA NADA" EN GESTIÓN

"El gobierno del PP ha fracasado estrepitosamente después de 39 en el gobierno sin haber resuelto los grandes problemas estructurales de Castilla y León", ha subrayado y se ha referido a Fernández Mañueco como "la nada" en gestión.

Para ello, ha abogado por la alternativa que lidera Juan Gascón como candidato a la Presidencia de la Junta por la coalición En Común, con una propuesta que genera expectativas, esperanza e ilusión.

Antonio Maíllo se ha pronunciado de este modo en el Palacio del Conde Luna de León, donde ha tenido lugar un acto público de la coalición En Común (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo), que ha contado con la presencia de Juan Gascón; la candidata por León y concejala en San Andrés del Rabanedo Laura Fernández; el representante de Bomberos Forestales de CCOO Castilla y León Diego Fernández; la candidata por Movimiento Sumar Marina Sastre; el cabeza de lista por León de IU, Sergio Carro y la diputada en el Congreso por Comuns-Sumar Viviane Ogou.