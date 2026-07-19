Maldita Nerea y Melocos actuarán en el IV Festival de las Artes Milla de Oro del Vino de Peñafiel (Valladolid)

Cartel del Festival de las Artes Milla de Oro del Vino. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

LA IV edición del Festival de las Artes Milla de Oro del Vino se celebrará el próximo fin de semana en Peñafiel (Valladolid) con los conciertos de Maldita Nerea y Melocos, organizada por la Diputación y el Ayuntamiento.

La programación musical arrancará el viernes 24 de julio a partir de las 23.00 horas en la Plaza de España con la actuación del grupo Melocos, una de las bandas más reconocidas del pop español, precedida por la artista vallisoletana Nadia Álvarez.

La noche concluirá con una sesión de DJ para convertir la Plaza de España en un "gran espacio de encuentro y disfrute para vecinos y visitantes", según han señalado las instituciones organizadoras en un comunicado recogido por Europa Press.

El sábado 25 de julio, también a las 23.00 horas, el festival se trasladará a la Plaza del Coso de Peñafiel, donde actuará Maldita Nerea, una de las formaciones más consolidadas del panorama musical nacional.

Todos los conciertos serán gratuitos, en línea con el "compromiso de acercar la cultura y la música en directo a toda la ciudadanía", han destacado las instituciones, para poner en valor que el Festival de las Artes Milla de Oro del Vino volverá a apostar también por propuestas culturales de pequeño formato en un "entorno único" como el Castillo de Peñafiel.

Así, el 23 de julio, a las 20.30 horas, tendrá lugar el espectáculo de narración oral a cargo de Simone Negrin, mientras que el 30 de julio, a la misma hora, será el turno de Érica González. Para asistir a estas dos actividades será necesario recoger previamente una invitación en la Biblioteca Municipal de Peñafiel, ya que el aforo es limitado.

El festival, que nació en 2023, cuenta con la financiación de la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de Peñafiel y la colaboración de la Junta de Castilla y León.