Malú regresa a Salamanca el próximo 24 de octubre, con entradas a la venta a partir de este jueves

La cantante Malú. - MALÚ

SALAMANCA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantante Malú regresa a Salamanca el próximo 24 de octubre con un concierto en el Centro de las Artes Escénicas dentro de su nueva gira, 'Quince tour', con la que recorrerá todo el país durante los próximos meses y que se extenderá hasta 2027.

Las entradas se pondrán a la venta este jueves, 11 de junio, a partir de las 12.00 horas en la taquilla del Liceo, en la Torre de los Anaya y en la web www.ciudaddecultura.org. El precio de las entradas es de 55, 60, 65 y 70 euros, más gastos de gestión.

Después del "éxito de su histórica residencia" en Las Ventas de Madrid, donde reunió a miles de personas durante siete noches consecutivas con todas las entradas agotadas, la artista inicia ahora un nuevo viaje sobre los escenarios, como han recordado desde el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

A lo largo de todos estos meses de gira, Malú llevará a los escenarios un show donde convivirán las canciones de 'Quince' con los grandes himnos que han marcado su carrera desde que comenzó.

La gira combinará festivales y ciclos de verano con una extensa programación en teatros, apostando por espacios donde "la conexión con sus seguidores cobra un protagonismo especial, como han añadido desde la productora de la cantante".

Malú ha cumplido 25 años de trayectoria musical, catorce álbumes de estudio y dieciséis giras nacionales e internacionales desde que con dieciséis años publicó su álbum debut 'Aprendiz' (certificado como triple disco de platino con más de 300.000 copias vendidas).

Durante estos 25 años, Malú ha obtenido 16 discos de platino y seis discos de oro solamente en álbumes. Ha sobrepasado la barrera de las 600 millones de reproducciones en plataformas como YouTube y acumula quince Premios Dial, cinco Premios 40 Principales, seis nominaciones a los World Music Awards o cuatro Premios Cadena 100.

En total ha vendido más de dos millones y medio de discos y ha realizado 16 giras entre 1998 y 2025.