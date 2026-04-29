Mañana tendrá lugar un simulacro de activación del ES-Alert ante una emergencia en el entorno de la central de Garoña

BURGOS 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 30 de abril, tendrá lugar un simulacro de prueba de activación del sistema ES-Alert ante una emergencia en torno a la central nuclear de Garoña, en la provincia de Burgos, que llegará a todos los dispositivos móviles que se encuentren en los catorce municipios situados en la Zona I del Plan de Emergencia Nuclear.

En concreto y según ha informado este miércoles la Subdelegación del Gobierno, la hora aproximada del simulacro será las 11.00 y la duración del simulacro será de entre 15 y 20 minutos, el tiempo durante el que las antenas repetidoras retransmitirán el mensaje que recibirán más de 5.000 personas.

Las mismas fuentes han precisado que el SMS avisa de que se trata de una prueba "y, por tanto, no es necesaria realizar ninguna acción".

El ejercicio consistirá en el envío de un mensaje a través de las redes de telefonía móvil, que se difundirá automáticamente a los dispositivos conectados a las antenas situadas en las Áreas de Alerta y el objetivo es comprobar la cobertura del sistema ES-Alert en las localidades incluidas en la Zona I de los Planes de Emergencia Exterior de las centrales nucleares, que abarca un radio comprendido entre los 0 y los 10 kilómetros alrededor de estas instalaciones.

La alerta llegará a todos los móviles dentro de ese ámbito e incluirá a los municipios de Bozoo, Cascajares de Bureba, Encío, Frías, Jurisdicción de San Zadornil, Merindad de Cuesta Urría, Miraveche, Oña, Pancorbo, Partido de la Sierra, Santa Gadea del Cid y Valle de Tobalina, así como a los municipios de Lantarón y Valdegovia en la provincia de Álava. En estas localidades el texto que se reciba en los teléfonos móviles estará también traducido al euskera.

Y por proximidad con las antenas de telefonía que difundirán es posible que el aviso llegue a otros municipios fuera de la Zona I como Miranda de Ebro, Trespaderne o Busto de Bureba.

Se tratará de un simulacro ante un supuesto escape radiactivo procedente de la central nuclear de Garoña que conllevaría la adopción de medidas de aviso a la población contempladas en el Plan de Emergencia Nuclear de la provincia de Burgos (PENBU).

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, bajo el Ministerio del Interior, ha dispuesto el simulacro de un ES-Alert de emergencia nuclear en las cinco provincias nucleares. "Este ejercicio tiene un doble objetivo: primero demostrar que el sistema ES-Alert funciona y segundo entrenar a la ciudadanía ante una posible emergencia. Porque una sociedad responsable es una sociedad entrenada y preparada", ha afirmado el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente.

Al tratarse de un escenario de riesgo nuclear, como competencia estatal, la alerta debe ser notificada desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) a petición de la Subdelegación del Gobierno y en coordinación con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.