Una manifestación recorrerá este domingo las principales calles de Valladolid por el Día del Orgullo LGTBI

VALLADOLID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Triángulo convoca este domingo, 28 de junio, una manifestación que recorrerá las principales calles de Valladolid con motivo del Día del Orgullo LGTBI.

En la manifestación participarán otros colectivos y organizaciones como Atc Rainbow, CCOO, UGT, Amnistía Internacional, la Red de Universidades por la diversidad, el Consejo de la Juventud de Valladolid, Dialogasex, Movimiento contra la intolerancia y Cruz Roja Juventud.

La manifestación saldrá a las 13.00 horas desde la Plaza de Fuente Dorada y recorrerá las calles del centro de Valladolid hasta llegar a la Plaza de la Universidad.

"Frente al odio, los discursos reaccionarios y los intentos de hacernos retroceder, respondemos con visibilidad, comunidad y orgullo", ha destacado la fundación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Tras la manifestación acabarán las actividades del Zorrillas Fest con un vermú karakoe en el bar Beluga (Plaza de Cantarranas) y con un tardeo en La Lupe a partir de las 18.30 horas, con Lady Veneno, Marru e Ima Morgan.