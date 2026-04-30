Manifestaciones en 14 ciudades de CyL bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'

Cartel de CCOO con los horarios de las 14 manifestaciones convocadas en CyL en el 1º de Mayo - CCOO

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han convocado manifestaciones conjuntas en catorce localidades de Castilla y León con motivo del 1º de Mayo, Día Internacional de las Personas Trabajaras, que llevarán a cabo bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.

En concreto, los sindicatos mayoritarios han convocado manifestaciones en las nueve capitales de provincia, y en las localidades burgalesas de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, en Ponferrada (León), en Aguilar de Campoo (Palencia) y en Medina del Campo (Valladolid).

La primera está prevista a las 11.30 horas en Ponferrada y la última a las 13.00 horas en Soria. Por su parte, a las 12.00 horas comenzarán las manifestaciones de Valladolid, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Zamora, Aguilar de Campoo, Medina del Campo y Miranda de Ebro y a las 12.30 la de Aranda de Duero.

Los secretarios autonómicos de CCOO y UGT, Ana Fernández de los Muros y Óscar Lobo, han llamado a la movilización este viernes para trasladar un "mensaje rotundo y contundente a la extrema derecha y a la derecha" ante cualquier intento político que suponga "señalamiento, discriminación o recorte de derechos" de la clase trabajadora, con independencia de su lugar de nacimiento, y con una defensa expresa de la importancia y de la necesidad de la inmigración en un territorio como Castilla y León.

En este sentido, el manifiesto de seis páginas los dos sindicatos "rechazan de plano" la previsible entrada en el Gobierno de Castilla y León de políticos de Vox, a los que se refieren como "los representantes del odio, de los racistas y xenófobos y de los negacionistas de la igualdad y de los derechos de las mujeres, los destructores de la convivencia democrática y de la memoria histórica, de la motosierra en los derechos civiles, sociales y laborales y, en definitiva, de los autoritarios y antidemocráticos de la ultraderecha".

CCOO y UGT advierten al Partido Popular de que "yerra" y "se equivoca" al convertirse en "cómplice" de las "ideologías reaccionarias y neofascistas" y auguran que los de Santiago Abascal volverán a atentar contra los derechos sociales y laborales conseguidos y consolidados en Castilla y León durante muchos años "eliminando y dificultando muchas de las políticas públicas específicas de atención a estas materias, especialmente al Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), y a las necesidades de los colectivos afectados".

"Vendrán contra todos nosotros, los sindicatos de clase y, por lo tanto, contra los intereses de la clase trabajadora y de la ciudadanía en general", aseguran CCOO y UGT en el manifiesto del 1º de Mayo en el que reivindican el sindicalismo como "el instrumento fundamental para garantizar una distribución justa de la riqueza generada".

Además, recuerdan al actual Gobierno en funciones y al que se constituya en los próximos días que existen leyes estatales y autonómicas que se deberán respetar, junto a los más de diez acuerdos vigentes derivados de los procesos de diálogo social en la Comunidad negociados y firmados "que hay que cumplir".

"No admitiremos ni nos callaremos ante los recortes, los pasos hacia atrás en estas políticas ni por las faltas de respeto habituales habidas en la nefasta etapa anterior a los sindicatos, a la legitimidad sindical, a la mayor representatividad sindical, ganada en las elecciones sindicales por las dos organizaciones firmantes de este manifiesto", añaden en el documento que será leído este viernes.

Los sindicatos han planteado un 1º de Mayo "muy reivindicativo" desde el convencimiento de que hay "suficientes motivos" para salir a la calle en defensa de la democracia y de los derechos de la clase trabajadora, entre ellos la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo; la reforma del despido para ganar seguridad, y la regulación del tiempo parcial para acabar con la precariedad.

También reclamarán salarios dignos para vivir mejor y la reducción de la jornada para ganar tiempo de vida y defenderán la negociación colectiva para ganar derechos, el derecho básico a la vivienda, los servicios públicos para asegurar igualdad y una transición ecológica justa para construir futuro.