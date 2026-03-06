Manifestaciones del Día de la Mujer en CyL: horarios y recorridos de un 8M preelectoral y contra "ola ultra"

Archivo - Vista general de una manifestación por el 8M, Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2022, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Todas las provincias de Castilla y León acogerán manifestaciones este domingo, 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, una jornada que estará marcada por las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

Los colectivos feministas temen que de estos comicios resulte un gobierno de coalición PP y Vox que suponga "retrocesos en derechos" para las mujeres pero también "civiles y sociales", por lo que llaman a crear un "cordón sanitario" ante la "ola de ultraderecha" y sus "discurso de odio".

Por este motivo, la Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha elegido el lema 'Hoy + que nunca feminismo' para su manifestación, la principal en la capital vallisoletana. Además de reivindicar la necesidad de la lucha feminista ante el posible declive de los derechos en las instituciones, este colectivo realizará en su protesta un "alegato por la paz" ante los actuales conflictos internacionales, especialmente en Oriente Próximo.

Esta manifestación, que partirá a las 12.00 horas en la plaza de Fuente Dorada, concluirá en la Plaza Mayor y contará con la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se posiciona en el transfeminismo, como defiende la Coordinadora. No obstante, en esta convocatoria participará el Foro Feminista de Castilla y León, abolicionista y en contra de la ley trans.

La gran mayoría del movimiento feminista vallisoletano protestará así en una misma manifestación, pero dividido en dos bloques por su diferencia de posturas. Por otro lado, la ciudad acogerá una manifestación minoritaria, a las 12.30 horas también desde Fuente Dorada, convocada por el Bloque Crítico Transfeminista, que aboga por un feminismo "transinclusivo, interseccional y de clase".

En León, la capital también albergará dos manifestaciones diferentes, una convocada por la Comisión 8M a las 12.00 horas en la Plaza de Guzmán. Esta protesta, que concluirá en la Plaza de San Marcelo, tiene el objetivo de reivindicar que "ningún derecho conquistado retroceda".

La otra está organizada por el Movimiento Feminista y se desarrollará con el lema 'Ante el avance patriarcal. Resistencia feminista', una convocatoria en defensa del abolicionismo. Esta marcha saldrá a las 12.00 horas de la Plaza de Santo Domingo y acabará en el mismo punto.

En Ávila, el Movimiento Feminista ha convocado una manifestación en la capital a las 12.00 horas con la Plaza del Mercado Grandes como punto de partida y también de cierre, todo ello bajo el lema 'No hay murallas contra el feminismo' y con la intención de advertir sobre el retroceso en derechos y el impacto de los discursos de odio.

Igualmente, la Coordinadora Feminista de Burgos ha citado a las mujeres a una protesta en la capital, a las 13.00 horas, con inicio en la Plaza del Cid y final en la Plaza Mayor. Previamente, a las 12.00 horas, se llevará a cabo también en la Plaza del Cid una manifestación infantil con batucada, organizada por Madres de la Leche.

En Palencia, la manifestación central por el 8 de marzo comenzará a las 12.30 horas en la Plaza Pío XII de la capital y recorrerá toda la calle Mayor, hasta concluir en la Plaza Mayor, en una cita convocada por la Plataforma por los Derechos de las Mujeres.

8M EN SALAMANCA, SEGOVIA, SORIA Y ZAMORA

Con el lema 'Solo el feminismo da la cara', la ciudad de Salamanca también acogerá una manifestación por el Día de la Mujer. El Movimiento Feminista de Salamanca convoca esta protesta que arrancará a las 19.00 horas en la Plaza de la Concordia, para concluir en la Plaza Mayor.

La conmemoración del 8 de marzo llegará, asimismo, a Segovia, cuya capital reunirá a las mujeres en una manifestación convocada por la Asamblea 8M. Tras una concentración a las 12.00 horas en la Plaza de San Martín, esta plataforma feminista liderará una protesta que empezará a las 18.30 horas en la Plaza de Cristo del Mercado y acabará en el Acueducto, donde se leerá el manifiesto oficial. El lema elegido es 'Iguales, libres y rebeldes ¡Por un mundo feminista!'.

Asimismo, en Soria, el Consejo Municipal de la Mujer celebra la jornada bajo el lema 'Por los que fueron somos, por los que somos serán' y con una manifestación a las 13.00 horas, que partirá de la Plaza Mayor para recorrer el centro y finalizar en la plaza de las Mujeres con el concierto de Monipolio. El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, participará en esta marcha.

Zamora tendrá también una manifestación en su capital, a las 12.00 horas con salida de la Plaza de la Marina y final en la Plaza Mayor, todo ello con el lema 'A las calles'.