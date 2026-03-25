Se mantiene activo el Plancal y se envía otro 'Es-Alert' por la fuga de gas en Fuentes de Béjar (Salamanca)

Futa de gas en Fuentes de Béjar (Salamanca) - EMERGENCIAS 112

FUENTES DE BÉJAR (SALAMANCA), 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca mantienen este miércoles activado el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) y el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas (PLANCAL) debido a la fuga de gas en un complejo agroalimentario de Fuentes de Béjar (Salamanca) que comenzó este martes.

Los servicios de emergencias han enviado un nuevo mensaje a través del sistema 'Es-Alert' con recomendaciones dirigidas a la población de los alrededores. Las autoridades han instado a los ciudadanos a mantenerse alejados del lugar del incidente, cerrar puertas y ventanas de sus viviendas y evitar circular por las inmediaciones del complejo.

Como consecuencia de las labores de intervención, el tráfico por la autovía A-66 se encuentra desviado por rutas alternativas. En la zona permanece desplegado un puesto de mando avanzado y una unidad de drones de la Agencia de Protección Civil y Emergencias.

En el operativo participan efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), los Bomberos de la Diputación de Salamanca y la Guardia Civil. Los equipos de intervención continúan trabajando en el lugar con el objetivo de contener la fuga de gas de uno de los depósitos del complejo y proceder a las reparaciones necesarias.

Esta situación se produce después de que en la jornada de ayer se activara el PLANCAL en situación 2 tras detectarse la fuga, según informó el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León. Hasta el momento no se han registrado personas heridas.