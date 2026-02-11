Se mantiene en León el nivel 2 de emergencia del Plan Inuncyl ante la previsión de lluvias

Presa de Villameca, en León, donde la CHD realiza desembalse debido al incremento del caudal del río Tuerto. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los miembros del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) han decidido mantener el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma (Inuncyl) en la provincia de León ante la previsión de lluvias para el día de hoy en el territorio y el desembalse del embalse de Villameca que realiza la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego y el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, han decidido mantener la alerta por precaución, a la espera de la evolución meteorológica y continúa el seguimiento del estado de los municipios afectados por la crecida del río Tuerto, así como de la evolución de los cauces del Órbigo, el Omaña y el Duerna.

La CHD ha informado de que se mantiene el desembalse de 20 metros cúbicos por segundo. Este caudal, sumado a las precipitaciones y las aportaciones de otros afluentes al río Tuerto, está provocando crecidas que afectan a municipios como Quintana del Castillo, Villamejil, Villaobispo de Otero, San Justo de la Vega y Riego de la Vega, según ha informado a Europa Press en un comunicado la delegación territorial de la Junta en León.

No obstante, el delegado territorial ha subrayado que por el momento las incidencias registradas "no afectan a la población", sino principalmente a instalaciones deportivas, campings, bodegas y algunas viviendas aisladas.

Además, se mantiene un seguimiento estrecho en la comarca de Omaña debido a la crecida del caudal del río Omaña, así como en las localidades por donde discurre el río Duerna, especialmente en su llegada a La Bañeza, donde también preocupan las posibles crecidas del río Órbigo.

El Cecopi, constituido en la delegación territorial de León, continúa activado y en permanente vigilancia para garantizar la seguridad de la población y coordinar las actuaciones necesarias en función de la evolución de la situación.