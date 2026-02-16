Se mantiene el nivel 2 de emergencia de Inuncyl en León ante las lluvias en zonas de montaña y deshielo

Reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) celebrado este lunes en la delegación territorial de la Junta en León. - DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA EN LEÓN

LEÓN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) mantiene el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones (Inuncyl) en la provincia de León, dada la previsión de lluvia en zonas de alta montaña, especialmente en la Cordillera Cantábrica, y los posibles efectos del deshielo en los cauces.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, acompañado por el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, ha señalado que la tendencia general es positiva, con un descenso progresivo de los niveles de los ríos durante un fin de semana marcado principalmente por las nevadas, en el que no se registraron nuevas incidencias graves relacionadas con las crecidas.

En la Cuenca del Duero permanecen en nivel amarillo tres estaciones: Cebrones del Río, Santa Marina del Rey y Valderas. Por su parte, en la Cuenca del Miño-Sil se encuentran en amarillo las estaciones de Matarrosa y Requejo, mientras que Ponferrada continúa en nivel naranja, condicionada por el desembalse del embalse de Bárcena.

Del mismo modo, el embalse de Villameca redujo su desembalse de 20 metros cúbicos por segundo a 9 metros cúbicos por segundo y continuará regulándolo en base a las nuevas entradas de agua. Su situación se acerca a la normalización, aunque la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha informado de que, en lo que va de mes, el embalse recibió más de 18 hectómetros cúbicos, una cantidad casi equivalente a su capacidad total.

Por todo ello, el delegado ha afirmado que la situación "avanza de forma satisfactoria" y se prevé que continúe con esta tendencia durante los próximos días. No obstante, ha explicado que se mantiene el nivel 2 por precaución, a la espera de evaluar cómo las lluvias en la Cordillera Cantábrica y el deshielo pueden afectar al resto de la provincia.