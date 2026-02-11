Se mantiene el nivel 2 de Inuncyl en Soria con el embalse de la Cuerda del Pozo al 92% de su capacidad

SORIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Soria mantiene el nivel 2 del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyl) con el embalse de la Cuerda del Pozo al 92 por ciento de su capacidad y tres carreteras provinciales cortadas.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha celebrado en la mañana de este miércoles una reunión en la que se ha determinado la continuidad del nivel 2 de emergencia en Soria, que se activó a las 12.20 horas del martes.

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha presidido el encuentro donde cada una de las administraciones participantes han informado de la situación en función de sus competencias.

En la reunión han participado la Subdelegación del Gobierno, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la capital soriana, así como técnicos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Además, han sido convocados por la delegada territorial, en su condición de directora del Inuncyl, los alcaldes de los municipios en situación de nivel naranja: Garray, El Royo, Vinuesa, Los Rábanos, El Cubo de la Solana, El Burgo de Osma, Almazán, San Esteban de Gormaz, Salduero, Molinos de Duero, Ucero y el propio Soria.

La delegada territorial se ha mantenido en contacto permanente con la Agencia de Protección Civil de la Junta y con cada uno de los ayuntamientos afectados desde horas antes de la activación de la situación 2 de la fase de emergencia.

La técnico de la CHD Laura Morcillo ha informado de que el embalse de la Cuerda del Pozo se encuentra al 92 por ciento de su capacidad y quedan aproximadamente 17 hectómetros cúbicos para alcanzar su máximo nivel.

También ha detallado que se desembalsan 135 metros cúbicos por segundo (m3/s) desde las 9.30 horas, aproximadamente la mitad del agua que entra (en las últimas 24 horas la media de entrada ha sido de más de 200 m3/s.

Asimismo, ha indicado en estos momentos no hay problemas en la situación del embalse y que a última hora de la mañana se reunirá la Comité Permanente de la Comisión de Desembalse de la CHD para decidir al respecto en función de la información facilitada por los alcaldes en el CECOPI, la evolución de las lluvias, etc., para adoptar las soluciones que se consideren.

En cualquier caso, como han informado los técnicos, todas las maniobras y cambios en el volumen de desembalse se realizan de manera escalonada y, en este nivel de alerta, nunca sin previo aviso.

RÍOS Y CARRETERAS

En la reunión se ha informado sobre la situación del río Tera y la preocupación que genera por la previsión de lluvias y deshielo por las temperaturas previstas en la jornada de hoy y, además, por tratarse de un río que varía en sus condiciones con suma rapidez.

En cuanto a la red de carreteras en la provincia no existen incidencias generalizadas, si bien se recomienda que se extreme la precaución por la situación meteorológica.

En la mañana de este miércoles permanecen cortadas tres carreteras por inundaciones, todas ellas pertenecientes a la Red de Carreteras de la Diputación Provincial: la SO-P-6007, de Garray a Tardesillas, la SO-P-4009, de Soto de San Esteban a Langa de Duero, y la SO-P-5117, de Valdemaluque a Valdelinares.

El CECOPI ha solicitado a todos los ayuntamientos afectados que señalicen los espacios con riesgo o aquellos donde se prevea que puedan producirse.

Asimismo, han instado a que se prohíban los accesos a las zonas de peligro en las márgenes de los ríos en las que la seguridad está comprometida, con especial atención a la celebración, mañana, del Jueves Lardero.

La delegada también ha hecho hincapié en el esfuerzo que todas las administraciones deben realizar para estar vigilantes con cualquier necesidad de auxilio que pueda surgir, tanto en el ámbito de los ciudadanos como de sus bienes, con especial atención a los ganaderos, cuyos animales puedan verse en peligro por la crecida de los ríos y los embalses que puedan producirse generando situaciones de aislamiento.