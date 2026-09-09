Mañueco achaca la bajada generalizada de resultados en el PISA a "las políticas educativas del Gobierno de España". - EUROPA PRESS

SALAMANCA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado durante su visita a la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la USAL, que los resultados de Castilla y León en el informe PISA hace que la comunidad siga "entre los mejores sistemas educativos del mundo desarrollado", aunque ha achacado la bajada de los resultados a "las políticas educativas del Gobierno de España".

"Desde el Gobierno de Castilla y León una de las principales prioridades es la educación y eso da resultados. Nos lo vuelve a decir el informe PISA que salió publicado ayer", ha incidido.

Mañueco ha resaltado que la Comunidad vuelve a estar "en el podio en ciencias, en matemáticas y en lectura". Sin embargo, el presidente ha puntualizado que desde la Junta se cree en la educación como herramienta esencial de una verdadera igualdad de oportunidades para todos.

"Por eso me preocupa y tengo que hacer una llamada de atención a la bajada generalizada que hay en nuestro país y que el informe indica. Y esta bajada es fruto de las precarias políticas educativas del Gobierno de España que limitan el esfuerzo de los estudiantes, que desprecian el mérito y que banalizan la excelencia académica", ha reiterado.

En Castilla y León, como ha asegurado el político popular, se apuesta por un camino totalmente contrario: "Impulsamos una educación que sea excelente, que apueste por la máxima calidad y equidad tanto en el medio urbano como en el medio rural, en la educación escolar y también en la educación universitaria", ha sentenciado.