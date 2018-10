Mañueco aclara que no hay cerrada "ninguna candidatura"

Publicado 14/09/2018 12:36:42 CET

SALAMANCA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha aclarado que el PP mantiene el calendario previsto para anunciar las candidaturas y que por el momento no hay cerrada "ninguna candidatura", algo que se decidirá una vez pase "la fase de análisis, consulta y reflexión" y se utilizará "el cauce oficial y ordinario" para dar a conocer a los elegidos.

"En estos momentos no he cerrado ninguna candidatura de ninguna capital de provincia y, por tanto, yo lo que tengo que poner de manifiesto es que la dirección provincial y la dirección nacional no ha bendecido a nadie", ha respondido sobre la publicación del rotativo Diario de Valladolid-El Mundo en la que señala a la actual consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, como la candidata del PP para la Alcaldía de Valladolid.