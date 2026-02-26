Mañueco afirma que sus "adversarios" hablan del PP porque es el "espejo" en que se miran y "listón" que no alcanzan

1063998.1.260.149.20260226201102 El candidato del PP a la Persidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la derecha del cartel de campaña junto a los miembros de la candidatura de la formación en Valladolid. - PP

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección al frente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco ha agradecido a sus adversarios que hablen del "constantemente" del Partido Popular, de su programa, eslogan y medidas, algo que ha afirmado que hacen porque son "el espejo en el que todos se miran" y "el listón que todos quieren alcanzar y nunca llegan".

Así lo ha asegurado en el marco de un acto de "pegada virtual" de carteles que ha protagonizado en Valladolid unas horas antes de empezar la campaña electoral en Castilla y León, que arranca este viernes.

"Nosotros si tenemos algo que decir no necesitamos hablar de nadie para tener un discurso, tenemos ideas propias, tenemos el rumbo claro y tenemos un proyecto de futuro para Castilla y León", ha afirmado Fernández Mañueco en un acto en el que ha intervenido junto al presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la cabeza de lista por la provincia, María Pardo.

En este marco, el candidato a la reelección en la Presidencia de la Junta ha asegurado que su palabra "es sagrada", es un contrato y la cumplirán como ha afirmado que han hecho "siempre".

En un discurso en el que ha repetido constantemente la palabra "certezas", eslogan de su campaña, "el mejor capítulo de la historia" que ha asegurado a los asistentes que escriben "juntos".

"En esta tierra, que es a la vez nuestro futuro y nuestra memoria, decimos que estamos aquí, decimos seguimos aquí y decimos también aquí nos quedamos", ha afirmado Fernández Mañueco, quien ha afirmado que en los próximos 15 días recorrerán cada rincón de Castilla y León pero no para hacer "turismo electoral", sino para mirar una vez más a los ojos de sus paisanos y decirles lo que ha hecho, a lo que se comprometen y también lo que son en el PP.

LEGISLATURA COMPLETA Y PARA TODOS

Además, ha afirmado que todos pueden tener la "certeza" de que se quedarán trabajando en el gobierno toda la legislatura y ha recordado que otros "no pueden decir lo mismo", en referencia a la ruptura del gobierno con Vox.

De la misma forma, ha expresado el compromiso de "gobernar para todos", independientemente de si les han apoyado. "Porque son nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, también son ellos Castilla y León y también ellos merecen tener un buen gobierno", ha señalado el candidato a la Presidencia de la Junta.

El presidente del PP en la Comunidad ha asegurado que su partido forma parte "de la historia de Valladolid y de Castilla y Le con letras de oro" y han "ganado a la izquierda no con eslóganes, sino con resultados, con hechos y con votos" y son el partido que "mejor representa esta tierra", algo que no hacen "con promesas, sino con resultados".

Alfonso Fernández Mañueco ha apuntado que son quienes tienen "el mejor balance" y el "mejor proyecto de futuro" y candidatos mientras otros, "para hacerse escuchar" tienen que "gritar", para ser "distintos" se van a los "extremos" y para "combatir el sanchismo" tienen que "copiar hasta sus vicios" mientras ellos no necesitan "alzar la voz para tener autoridad" ni "insultar" para tener razón.

"No necesitamos insultar para tener razón. Somos enérgicos y firmes y es la forma más exigente de hacer política. Es la que requiere más valentía, más rigor y más carácter", ha asegurado el candidato del PP, quien ha agregado que desde su gestión "eficaz" pueden ofrecer "frutos" que se pueden medir en educación, sanidad, atención a la dependencia y políticas sociales.

Ahora, ha apuntado una "ambición clara, exigente y concreta" de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España "en todo".

POLÍTICA PARA "TRANSFORMAR"

Fernández Mañueco, tras destacar la importancia de la política como "herramienta más poderosa" de la sociedad para transformarla, ha contrapuesto "un tiempo de promesas vacías" a sus "certezas" y ha hecho un repaso por las diferentes medidas de su programa para Valladolid.

Fernández Mañueco ha finalizado su intervención con la petición tanto a la candidatura como a alcaldes, concejales y diputados de que se movilicen para contar sus logros porque les necesita a todos para ganar la confianza mayoritaria con sus "certezas".

"Certeza frente a la incertidumbre, proyecto frente a vacío, raíces frente a la improvisación y frente al ruido nueces, muchas nueces", ha concluido.

Por su parte, María Pardo ha abogado por no "entretenerse" en la "disputa" o en el "enfrentamiento" sino por "dar soluciones a los problemas" y no a generarlos.

Pardo, quien ha destacado la necesidad de trabajar "en equipo" y ha asegurado que tienen "el mejor proyecto de futuro", que consiste en "seguir mejorando la vida de la gente" porque considera que han demostrado que se puede gobernar con "serenidad" y "resultados".

La cabeza de lista por Valladolid ha incidido en que quieren una provincia que siga creciendo, con empresas que encuentren un lugar donde invertir, con industria, con campo y "pueblos llenos de vida", algo que ha asegurado que harán como lo han hecho hasta ahora, con un gobierno "estable", "responsable", "comprometido y sin ruido" porque otros "abandonaron el barco" cuando todos les esperaban y les dejaron "solos".

