Mañueco afirma que la Junta "no mira a otro lado" cuando el campo necesita ayuda tras declararse excepcional la cosecha

VALLADOLID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el Gobierno autonómico "no mira para otro lado cuando el campo" necesita ayuda tras aprobarse en el Consejo de Gobierno la declaración como "excepcional" de la campaña agrícola por los fenómenos meteorológicos adversos.

Así se ha pronunciado en su cuenta de la red social X donde ha escrito: "Una vez más, estamos donde debemos estar, al lado de nuestros agricultores y ganaderos".

Asimismo, Fernández Mañueco ha apuntado que así se hizo "frente a la sequía, ante la EHE (enfermedad hemorrágica epizoótica), la gripe aviar, la lengua azul, la DNC (dermatosis nodular contagiosa) y, hoy, "tras las inundaciones", la Junta vuelve "a responder con hechos".

"No miramos hacia otro lado cuando el campo nos necesita", ha concluido Alfonso Fernández Mañueco, que ha compartido una captura del acuerdo del Consejo de Gobierno de este jueves para declarada excepcional la campaña agrícola.