Mañueco alaba la política de valores frente a un Gobierno que ve un "complot maquiavélico" cuando se imputa en sus filas

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha elogiado la práctica de una política basada en valores frente a la actitud de un Gobierno central al que ha reprochado que vea un "complot maquiavélico" cada vez que se produce una imputación judicial dentro de sus propias filas.

Fernández Mañueco ha realizado estas declaraciones durante la clausura de la XIV edición del curso de verano 'Prensa y Poder', celebrada en la Ciudad de la Educación San Gabriel, en el municipio burgalés de Aranda de Duero. En este espacio, el líder autonómico ha centrado el inicio de su intervención en analizar el "gran desprestigio social de la política" que, a su juicio, reflejan las encuestas y se percibe en la calle.

"Algo va mal cuando muchos españoles ven en la política un problema y no una solución que agrava sus problemas, por tanto, debemos hacer una reflexión profunda de por qué ocurre esto. Probablemente se deba a actitudes poco explicables como utilizar el poder en beneficio propio, en provecho particular", ha manifestado.

A este respecto, el presidente autonómico ha aludido a resoluciones judiciales recientes para recordar que el "nepotismo fomenta la corrupción y la desigualdad", factores que, desde su punto de vista, influyen de manera directa en el actual descrédito de las instituciones. Asimismo, ha criticado al Ejecutivo central por exigir "la hoguera para el adversario con un simple indicio de falta" mientras, de manera paralela se disculpan los delitos en las filas propias" o "incluso se defienden que los imputados no tienen que dimitir con la excusa de que son víctimas".

Frente a esta situación, el presidente castellano y leonés ha roto una lanza en favor de los políticos "entregados" a la tarea de servir a los demás en cada rincón del país. De este modo, ha ensalzado el trabajo de miles de hombres y mujeres que, desde las alcaldías, concejalías, diputaciones provinciales y parlamentos autonómicos, consiguen la "prosperidad" de pueblos y ciudades, y ha puesto como ejemplo la gestión de los 2.248 ayuntamientos de Castilla y León.

En su análisis, Fernández Mañueco ha recordado la conferencia 'Vieja y nueva política' dictada por José Ortega y Gasset en 1914 para evidenciar que, más de un siglo después, se reflejan los mismos males crónicos de una "España oficial" que funciona como un "partido fantasma" con el apoyo de "las sombras" ciertos medios de comunicación.

Por ello, ha rechazado un modelo político basado en el "ruido", la "propaganda, la división y el levantamiento de muros", y ha evocado la advertencia de Tucídides sobre cómo "la democracia no cae de golpe, sino paso a paso".

QUÉ HACER PARA ENSEÑAR "OTRA POLÍTICA"

El jefe del Ejecutivo autonómico ha fijado como bases para enseñar "otra política" el respeto estricto a la ley, a la Constitución y al Estado de Derecho, junto con la defensa de unos medios de comunicación libres y una política de diálogo. Según ha explicado, un buen gobierno debe sustentarse en cuatro pilares fundamentales: los valores firmes y principios éticos, la moderación que huye de la demagogia, la experiencia previa en la gestión pública y la eficacia para convertir las ideas en hechos realizables.

En clave autonómica, Fernández Mañueco ha repasado los compromisos fijados para la legislatura, con un énfasis especial en el desarrollo del mundo rural. Entre las medidas aplicadas para proteger a la población de los pueblos, ha destacado que Castilla y León dispone de helicópteros medicalizados en todas las provincias o la implantación de la gratuidad en el transporte de autobús de titularidad autonómica.

En el apartado económico, el presidente ha apostado por la creación de suelo industrial de calidad a bajo precio y ligado a energías limpias y verdes en todas las provincias, un factor necesario para ganar competitividad y atraer empresas, si bien ha recordado que la dotación de infraestructuras eléctricas es una responsabilidad del Gobierno de España.

En materia de vivienda, ha defendido el impulso de la vivienda pública y el alquiler joven, con mención a las cerca de 40 viviendas en construcción en Aranda de Duero, al tiempo que ha vuelto a reivindicar la autovía del Duero y el tren directo Madrid-Aranda-Burgos.

Finalmente, ha reafirmado la apuesta de la Junta por convertir a Castilla y León en uno de los principales referentes nacionales en el desarrollo de la Inteligencia Artificial a través de proyectos que faciliten su aplicación en diferentes ámbitos.