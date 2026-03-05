Mañueco alaba los servicios sociales, Martínez le reprocha vivir en los mundos de Yupi y Pollán en una realidad paralela

(I-D) El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán; El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta , Carlos Martínez. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido los servicios públicos que se prestan en la Comunidad, con el segundo mejor sistema sanitario de España y a la cabeza en Educación según el informe Pisa, mientras que el candidato del PSOE, Carlos Martínez, le ha reprochado que viva "en los mundos de Yupi" y el candidato de Vox, Carlos Pollán, de vivir "en una realidad paralela".

Así se ha puesto de manifiesto durante el primero de los dos debates electorales que se van a celebrar con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo que se ha tenido lugar este jueves en la sede de las Cortes y organizado por RTVE.

Durante su turno de intervención, Fernández Mañueco ha aseverado que Castilla y León tiene "los mejores servicios públicos de España en educación, en sanidad, en servicios sociales, en dependencia y en atención a los mayores", y eso es, según el candidato del PP, "gracias al esfuerzo de todos, pero también porque hay un compromiso político por parte del Partido Popular".

Igualmente, ha defendido el sistema educativo, que es el mejor valorado de España "y uno de mejores del mundo", según el informe PISA, a lo que hay que sumar la educación gratuita de 0 a 3 años, lo que es consecuencia "del compromiso político" del PP, ha afirmado Mañueco, quien ha afirmado que no va a "bajar el listón".

Asimismo, el candidato 'popular' ha defendido el sistema sanitario de la Comunidad aunque ha reconocido que el problema radica en la falta de médicos, y ha recordado que esto es "competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad" por lo que le ha pedido a Carlos Martínez que se lo diga a Pedro Sánchez y a la ministra.

Y es que, según ha insistido "se necesitan más medios" pero no es una situación que se de sólo en Castilla y Lé0n "sino en todas las comunidades autónomas, que están pidiendo más profesionales y más médicos".

Al respecto, Martínez se ha referido al hospital comarcal de EL Bierzo y le ha reprochado a Fernández Mañueco que una cita para una a consulta de oftalmología te la dan para dentro de un año y para unas gastroscopia con sedación "para el 10 de enero de 2028".

"Esta es la maravilla Sanidad que usted está desoyendo. Esta es la realidad de Castilla y León y no su mundo idílico que nos pretende vender permanentemente", ha afirmado Carlos Martínez, que ha pedido al candidato del PP que deje de pensar en Pedro Sánchez cuando lleva siete años gobernado en la Comunidad.

"Su parálisis, su inmovilismo, su desidia, su holgazanería permanente para no entender que Castilla y León está gritando en El Bierzo, está gritando en Valladolid, está gritando en Burgos, en el Valle de Tietar...esa es la realidad que no oculta, por mucho que clame al señor Sánchez", ha afirmado Carlos Martínez.

Por su parte, el candidato de Vox, Carlos Pollán ha subrayado que los ciudadanos de Castilla y León que estén escuchando los datos "triunfalistas" ofrecidos por Alfonso Fernández Mañueco, "estarán pensando que viven en una realidad paralela", al tiempo que ha dado datos que revelan que las consultas de ginecología en Soria tardan 120 días y en Aranda de Duero a 104 días.

Asimismo, Pollán se ha referido a los 33 consultorios médicos cerrados, las más de 1.300 plazas vacantes de médicos en atención primaria o la situación de los hospitales de El Bierzo y de Palencia, quien ha afirmado que "clama al cielo" que el presidente y candidato a la reelección diga que "todo está tan bien".

El candidato socialista cree que Alfonso Fernández Mañueco "miente u más que el último minuto de la lavadora", un piropo que le agradecido el candidato del PP, ya que, según Martínez tiene el récord de pasar de 19.763 reclamaciones de los usuarios en el ámbito sanitario a 49.867, mientras que Pollán cree que para poder mejorar los servicios públicos, y las infraestructuras, la vivienda, es imprescindible "reducir el despilfarro político".

Como ejemplo de ellos ha dado cifras, el gasto en menas en 2024 ascendió a 18,5 millones de euros, 75.000 euros para los jóvenes de Mali, 7,7 millones de euros para las políticas de género, "lo que hace que los servicios públicos se resientan y las personas que están sufriendo y que lo están pasando mal no lo tienen que aguantar".