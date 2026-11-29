El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, vota en Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha animado a acudir a votar este domingo, 29 de noviembre, una "jornada histórica" que supone "una oportunidad de ir a mejor".

Fernández Mañueco ha hecho estas declaraciones tras votar en Salamanca, su ciudad natal, acompañado de su mujer y sus hijas, un momento en el que ha afirmado que ha ejercido su derecho "pensando en España" y "en los españoles", así como "en lo mejor para el país".

"En esta fiesta de la democracia, que es votar, que es participar, yo le pido a todos los salmantinos, a todos los castellanos y leoneses que participen, que acudan a las urnas, que ejerzan su derecho a voto, que lo hagan en libertad, que lo hagan pensando lo mejor para ellos, para sus familias y también para España", ha aseverado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El 'popular' ha señalado, además, que espera que la jornada y la noche electoral transcurran "con normalidad" y ha agradecido "a todos los que hacen posible esta jornada", los miembros de mesa, interventores y apoderados de "todos los partidos".

Asimismo, ha expresado su agradecimiento "a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" y "a todos los voluntarios y trabajadores de servicios públicos".