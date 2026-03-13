Mañueco apela a la "movilización total": "O votamos PP, o daremos la llave a políticas fracasadas y al bloqueo"

Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en Burgos. - PP

BURGOS, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha apelado a la "movilización total" este domingo, 15 de marzo, y votar por "soluciones y futuro" o, de lo contrario, se entregará la "llave a políticas fracasadas y sectarias y al bloqueo".

En un acto de partido en Burgos junto a interventores y apoderados, el dirigente 'popular' ha ofrecido "resultados, gestión y proyecto de futuro", que es lo que se merece, en sus palabras, la Comunidad. "Porque Castilla y León no es la periferia de ningún debate nacional. Somos el centro de gravedad del país. Somos el corazón de España y el 15 de marzo os animo, una vez más a todos, a demostrarlo en las urnas. Vamos a dar una lección de mesura, de centralidad, de estabilidad al resto de España", ha defendido.

Mañueco se ha comprometido a que, si el PP recibe el apoyo mayoritario, el 16 de marzo "habrá nuevas Cortes". "Y si hay nuevas Cortes habrá Gobierno. Y si hay Gobierno, habrá presupuestos para Castilla y León. Porque la gente no espera de nosotros ocurrencias. Lo que quiere que le ofrezcamos es trabajo y certidumbre", ha argumentado.

Y lo hará a través del "diálogo y del trabajo" porque el PP "gestiona y gobierna", ha continuado para afirmar que el 16 de marzo habrá "un ascensor para cada persona mayor; una universidad para aquellos jóvenes que quieran estudiar; carné para aquellos que lo necesiten; autobús gratis y cuenta ahorro vivienda".

"Y habrá también menos impuestos y habrá más empleo. Y habrá muy buenos servicios públicos y un plan para nuestros agricultores y ganaderos. Y qué decir de nuestros pueblos que seguirán. Habrá de todo en el medio rural. Otros quieren cerrarlo, nosotros queremos potenciarlo", ha abundado. El día 15, ha enfatizado, se pondrá la "primera piedra del proyecto de futuro" que situará a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades de España para vivir".

En este punto ha incidido en que los problemas de la Comunidad no se resuelven solo señalándolos, se hace "trabajando" por eso ha advertido de que cada voto que el próximo domingo no vaya para el PP será un "éxito para el sanchismo".

"Todo lo que no sea un voto para el Partido Popular es darle la llave a unas políticas fracasadas, sectarias, mediocres representadas por Puente, por la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, por ese sanchismo en declive. Son cuatro años de certezas o la amenaza de un sanchismo que puede destruir tanto y tanto como hemos construido a lo largo de estos años", ha abundado.

Mañueco, que ha pedido huir de las encuestas, ha subrayado que lo que ocurra el domingo condiciona "cuatro años" a las familias, hijos, para rechazar la "relajación" y apelar a una "movilización total" el domingo. "Tenemos que concentrar esfuerzos. Tenemos que unir nuestros esfuerzos el 15 de marzo. O se vota por la solución del Partido Popular o se vota por el problema del resto de partidos, por esas políticas fracasadas o por el bloqueo. Tenemos una cita con el futuro de esta tierra. Y queremos estar ahí, de vuestra mano. Queremos construirlo todos juntos", ha finalizado.