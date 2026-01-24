Mañueco asegura que el 15M es una oportunidad para demostrar que la política "puede ser limpia y útil"

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco - PPCYL

VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de la Comunidad para que participen libremente en las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo y respalden un proyecto político que ha demostrado ser "útil, estable y centrado en las personas", puesto que estos comicios constituyen una oportunidad para mandar el mensaje al resto de España de que la política "puede ser limpia y útil".

En estos términos se ha expresado el líder 'popular' durante una comparecencia ante los medios con motivo de la convocatoria de elecciones autonómicas, en las que los castellanoleoneses tendrán la oportunidad de decidir el futuro de su tierra, tras la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral formalizada el pasado lunes 19 de enero, tras haber agotado la XI Legislatura.

"Es el momento para dejar claro que en Castilla y León creemos en las instituciones, en el Estado de Derecho, en la ley y en la justicia y también en la separación de poderes", ha expresado el también jefe del Ejecutivo autonómico.

A este respecto, el presidente de los 'populares' de Castilla y León ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas como un ejercicio de libertad y responsabilidad democrática, al tiempo que ha defendido que votar es la mejor manera de reforzar la estabilidad institucional, el respeto a la ley, a la Justicia y a la pluralidad, y de avanzar en un modelo de convivencia basado en la libertad y la igualdad entre las personas.

Asimismo, ha subrayado que las elecciones son también una oportunidad para demostrar que en Castilla y León se apuesta por la estabilidad, la buena gestión y el trabajo por las personas, "frente al ruido y la crispación".

En este contexto, ha reivindicado el papel histórico de Castilla y León como cuna del parlamentarismo y de los valores democráticos, un punto en el que ha reafirmado el compromiso del Partido Popular con una Comunidad que quiere ser referente de equilibrio, convivencia y futuro para España.

Asimismo, ha destacado el esfuerzo realizado desde el Gobierno de Castilla y León, desde la voluntad de diálogo y acuerdo, para cumplir los compromisos adquiridos y corresponder a la confianza depositada por los ciudadanos; y ha agradecido el trabajo desarrollado durante la XI Legislatura por los empleados públicos y los procuradores de los distintos grupos políticos.

MODELO DE CONVIVENCIA

En este momento, ha señalado el presidente del PP, ir a las urnas es "mucho más" que elegir a unos procuradoras paras las Cortes, es la oportunidad de sostener un modo de convivir basado en el respeto a la ley y a la Justicia, a las instituciones, al pluralismo y a la libertad e igualdad de todas las personas.

Estos principios, ha incidido, se sostienen cuando se defienden entre todos y se debilitan cuando se dan por hecho, razón por la que ha aseverado que los castellanoleoneses "saben muy bien lo que constituyen los principios democráticos".

"Esta es una gran herencia, pero también una gran obligación, por ello preferimos el acuerdo a la discordia, la convivencia al grito y la verdad a la consigna", ha sostenido el presidente del PP de Castilla y León.

Por otra parte, ha agradecido el trabajo de todos los miembros del Gobierno autonómico y empleados públicos durante la última legislatura, así como a los hombres y mujeres de Castilla y León que hacen que esta tierra prospere día a día.

"Hemos trabajado con ahínco para cumplir los compromisos y responder a las obligaciones que teníamos con las personas de la Comunidad y a la confianza otorgada mayoritariamente hace cuatro años", ha expresado.

En este sentido, ha asegurado que su Ejecutivo ha "cumplido todos sus compromisos" y ha intentado aunar esfuerzos a lo largo de la legislatura para llegar al máximo número posible de acuerdos en políticas sociales para mejorar la vida de los ciudadanos de la Comunidad.