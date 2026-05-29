Mañueco asiste en Valladolid a los partidos internacionales de rugby que han enfrentado a España contra USA y Canada

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el Rugby - JCYL

VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha asistido este vierenes en el Estadio José Zorrilla de Valladolid a los encuentros internacionales de rugby que han enfrentado a España contra Canadá y Estados Unidos (USA), unas citas deportivas corresponden a la HSBC SVNS World Championship Series 2026.

La presencia del jefe del Ejecutivo autonómico se ha producido en el marco de este torneo internacional, en el que ha presenciado en primer lugar el partido de la categoría femenina entre las selecciones de España y Canadá. Posteriormente, Fernández Mañueco ha seguido el encuentro de la categoría masculina disputado entre el combinado español y el de USA.

De esta manera, el presidente de la Junta de Castilla y León ha respaldado la celebración de estas competiciones de las series mundiales de rugby en la Comunidad Autónoma.