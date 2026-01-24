Mañueco aspira a gobernar en solitario tras el 15M y defiende que es la opción "más eficaz" para ofrecer estabilidad

VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su "aspiración" de gobernar en solitario en la Comunidad, puesto que en su experiencia tras dos gobiernos de coalición y uno en solitario tras la ruptura con Vox es la "mejor opción, la más eficaz para ofrecer estabilidad a los ciudadanos y a la Comunidad".

De esta forma se ha expresado el líder 'popular' durante una comparecencia ante los medios con motivo de la convocatoria de elecciones autonómicas, en la que ha defendido su proyecto para colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir.

"Ese es el planteamiento que tenemos y en estos tiempos turbulentos lo que pido es serenidad y reflexión", ha expresado el también jefe del Ejecutivo autonómico, un punto en el que ha remarcado haber "cumplido" sus compromisos electorales.

En este sentido, ha señalado que se va a hablar de futuro en la Comunidad, para después asegurar que los ciudadanos de Castilla y León tienen un "aval de garantías" en la Comunidad tras un gobierno del PP bajo su liderazgo con "ambición, rumbo y las ideas claras para competir con los mejores".