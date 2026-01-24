Mañueco subraya que las listas son responsabilidad de los comités electorales del PPCyL: "Respetaré su decisión"

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco - PPCYL

VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que respetará las decisiones que adopten los comités electorales del partido en la Comunidad para configurar las listas, por lo que serán estos órganos los que decidan si los actuales consejeros encabezarán o no esas listas.

En estos términos se ha expresado el líder 'popular' durante una comparecencia ante los medios con motivo de la convocatoria de elecciones autonómicas, en la que ha remarcado que es "especialmente respetuoso" con los órganos del partido.

Precisamente, ha detallado que la elección de las listas es una responsabilidad que tienen los comités electorales, un punto en el que ha explicado que el PP es una "mezcla de renovación y de experiencia" puesto que se incorporan el partido profesionales independientes al proyecto.

"Lo que le deseo es que acierten los comités electorales. Si quieren elegir a consejeros, si quieren elegir a profesionales independientes, a gente joven o si quieren elegir a personas con experiencia, yo respetaré esas listas", ha concluido el presidente de los 'populares' castellanoleoneses.