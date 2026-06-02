Mañueco avanza que CyL no acudirá a la bilateral sobre financiación: "Lo que es de todos se negocia entre todos"

Archivo - El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, preside el acto de entrega de los Premios Castilla y León 2025, a 21 de abril de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Los premios, entregados anualmente, reconocen la labor de aque - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado este martes que el Gobierno autonómico no acudirá a la reunión bilateral con el Ejecutivo central sobre financiación autonómica y ha zanjado: "Lo que es de todos se negocia entre todos".

Fernández Mañueco ha trasladado esta advertencia a través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X' tras el anuncio realizado ayer por el Ministerio de Hacienda que informó de que ha remitido una carta a todas las comunidades de régimen común para iniciar de manera "inmediata" una ronda de reuniones bilaterales con el objetivo de abordar la reforma de la financiación autonómica.

"Castilla y León no irá a una reunión bilateral con el Gobierno de Sánchez sobre financiación autonómica", ha anunciado Fernández Mañueco que ha explicado que su gobierno no aceptará una propuesta que asigna a la Comunidad el 1,29 por ciento de los fondos cuando, según ha reiterado, representa casi el 20 por ciento del territorio y el 5 por ciento de la población de España.

En este sentido, ha vuelto a exigir una "financiación justa" que garantice los servicios públicos en todo el territorio.