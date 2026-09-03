Mañueco avanza en Salamaq que Agricultura "será la que más crezca" en el presupuesto de 2027. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental "será una de las áreas que más crecerá en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 que está preparando la Junta".

Tal anuncio, realizado durante la inauguración de la Feria del Sector Agropecuario y 37 Exposición Internacional de Ganado Puro, Salamaq'26, evidencia, a juicio de Fernández Mañueco, "el compromiso del Gobierno autonómico con un sector estratégico para la economía, el empleo y el medio rural".

Este refuerzo presupuestario responde a "la prioridad del Ejecutivo autonómico de garantizar el futuro de un sector estratégico para Castilla y León y que constituye uno de los principales motores del medio rural", ha añadido Mañueco.

En este sentido, el presidente ha destacado la contribución de agricultores y ganaderos a la generación de actividad económica, oportunidades y empleo, así como la calidad de sus producciones, que sitúan a Castilla y León como referente nacional en numerosos ámbitos agroganaderos.

El presidente ha reafirmado el apoyo del Gobierno autonómico a los agricultores y ganaderos de la Comunidad y ha defendido la postura común alcanzada con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs), la industria agroalimentaria y las cooperativas ante la negociación de la nueva Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2028.

MENSAJE AL GOBIERNO SOBRE LA PAC

Fernández Mañueco ha señalado que la futura PAC debe otorgar prioridad al agricultor profesional y reconocer adecuadamente a los sectores estratégicos, con el objetivo de garantizar la viabilidad y el futuro de las explotaciones de Castilla y León. Por ello, ha vuelto a exigir al Gobierno de España que defienda una PAC sin recortes, con un presupuesto suficiente para garantizar el abastecimiento alimentario, la rentabilidad de agricultores y ganaderos y la modernización de las explotaciones.

En Castilla y León, la PAC representa más del 60 por ciento del presupuesto de la Consejería de Agricultura y Ganadería. En concreto, de los 1.527 millones de euros del presupuesto actual, 924 millones proceden de esta política, ha recordado.

Por otro lado, el presidente ha asegurado que la Junta de Castilla y León, desde una posición también acordada con las organizaciones profesionales agrarias, va a seguir reclamando al Ejecutivo central y a las instituciones europeas que los acuerdos comerciales con terceros países no sitúen a los productores de la Comunidad en desventaja. Así, ha defendido una competencia en igualdad de condiciones, de manera que los productos que accedan al mercado europeo estén sometidos a las mismas exigencias ambientales, sanitarias, laborales y de utilización de productos que se aplican a los agricultores y ganaderos europeos.

Finalmente, Mañueco ha felicitado a la Diputación Provincial de Salamanca por la organización de Salamaq 2026, una feria que ha definido como cada vez más atractiva, moderna e innovadora y que convierte a Salamanca y al resto de Castilla y León en uno de los principales escaparates del sector primario en España y Europa.

Por su parte, el presidente de la Diputación salmantina, Javier Iglesias, ha abierto las puertas de una nueva edición de la feria agropecuaria de la provincia, Salamaq, donde se vuelve a poner "a Salamanca en el centro del sector agroganadero desde una tierra que sabe muy bien lo que significa el campo", como ha apuntado.

"Salamanca no habla del campo desde la distancia, vive del campo, trabaja por el campo y cree en el campo. Y la Diputación Provincial también, por eso Salamaq nunca ha sido para nosotros una feria más, es una apuesta estratégica por el futuro de Salamanca", ha subrayado Javier Iglesias.

UN RECINTO PARA EL FUTURO

En esta edición, desde la Diputación se da "un paso más con un recinto completamente renovado", hecho que "no era una obligación, ha sido una decisión" porque no han preparado este recinto "para este año, sino para el futuro", ha recordado el presidente.

Iglesias ha querido recalcar que detrás de esta feria hay miles de personas que todos los días hacen posible que los pueblos tengan actividad y que la provincia sea una referencia agrícola y ganadera. "Defender el campo no es defender solamente una actividad económica", sino "defender una forma de vida, los pueblos, es defender el sector más estratégico de todos, el que proporciona alimento de calidad. En definitiva, es defender una parte esencial del territorio", ha añadido.

En cuanto al futuro, Iglesias ha asegurado que uno de los objetivos de la Diputación es que los jóvenes "sigan encontrando oportunidades en el campo", y por eso se ha comenzado a trabajar con la Universidad de Salamanca en torno al proyecto "que guiará el futuro de este sector: el Campus Agroambiental".

Por su parte, la Secretaria de Estado del Ministerio, la extremeña Begoña García, ha destacado su procedencia, una "región agrícola y ganadera igual que Castilla y León", y ha alabado las ferias como "espacios donde compartir debatir, hacer negocio y aprender".

García, además, ha destacado que la del ganadero es "una forma de vida que genera riqueza en el mundo rural y que cuida el territorio", por lo que "detrás de cada explotación hay una historia y una manera de entender el campo". García, además, ha destacado los datos de la ganadería en Castilla y León, a nivel económico y de innovación, en referencia a que el año 2025, la producción de carne de vacuno alcanzó un valor económico de 5.000 millones de euros y las exportaciones españolas de carne superaron los 11.000 millones, "cifras que hablan de la fortaleza del sector, pero sobre todo de la profesionalidad de los ganaderos que se levantan todos los días para hacer rentable su explotación".

"El campo tiene futuro y es responsabilidad de todos que así sea. Un futuro que pasa por la innovación, ser más eficientes y gestionar más nuestros recursos. Retos a los que se suma quizá el más importante, el relevo generacional. Porque cada joven que se incorpora al campo es una explotación que continúa, una familia que mantiene su proyecto y un pueblo que sigue teniendo vida", ha subrayado.