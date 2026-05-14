Mañueco celebra el hito de Pilar Garcés en la UVA, una "institución esencial" para el presente y futuro de CyL

VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su enhorabuena a la catedrática Pilar Garcés, que se ha convertido en la nueva Rectora de la Universidad de Valladolid (UVA).

"Por primera vez en su historia, una mujer estará al frente de una institución esencial para el presente y el futuro de la Comunidad", ha expresado el líder autonómico a través de un mensaje en la red social 'X', del que se hace eco Europa Press.

Un mensaje en el que también ha deseado "mucha suerte" en su andadura al frente del máximo cargo de la institución académica, en la que cuenta con la "colaboración y apoyo" de la Administración autonómica.