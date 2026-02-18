Mañueco se compromete a establecer analítica rápida y electrocardiografía digital en centros de salud

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el acto de presentación del programa electoral en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido este miércoles a impulsar la alta tecnología en la Atención Primaria con el establecimiento de analíticas rápidas y electrocardiografías digitales en los centros de salud.

El PP también pretende poner en marcha las unidades de afrontamiento activo del dolor crónico en todos los centros de salud de la Comunidad y avanzar en los programas específicos para mujeres 50 Plus y 70 Plus con el fin de ofrecer una atención más personalizada.

Por otra parte, el programa electoral del PP contempla mejoras en los complejos hospitalarios y en los centros de salud en todas las provincias de Castilla y León.

Estas medidas van de la mano de otras como las encaminadas a las personas mayores como las ayudas para la sustitución de bañeras por platos de ducha. "Esto permite ganar mucha seguridad, evitar problemas médicos, incluso salvar muchas vidas", ha recalcado.

Alfonso Fernández Mañueco se ha pronunciado de este modo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, donde ha presentado el programa electoral del PPCyL de cara a las elecciones del próximo 15 de marzo.

El acto ha contado con la presencia de numerosos representantes del PPCyL y del PP de León, entre ellos el consejero de Vivienda, Medio Ambiente y ordenación del Territorio y presidente de la gestora del PP de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García y el consejero de Sanidad y cabeza de lista del PP por Segovia, Alejandro Vázquez, entre otros.