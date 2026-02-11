Mañueco compromete más suelo industrial para Aranda (Burgos) y desarrollar el Puerto Seco

Mañueco, durante su intervención en Aranda. - PP

BURGOS, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a presidir la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado su compromiso de "impulsar" nuevo suelo industrial en Aranda de Duero (Burgos) y de realizar las "gestiones necesarias" para la materialización del proyecto del Puerto Seco y su "inclusión en la estrategia y red logística de Castilla y León".

Así lo ha señalado tras mantener una reunión con la Asociación de Empresarios de la localidad y la Ribera del Duero. En concreto, han mostrado su compromiso con la ampliación del polígono Prado Marina. Para ello, ha explicado, recurrirá al "Proyecto Regional de Ámbito Territorial (PRAT)", que permite a la Junta desarrollar y ejecutar este tipo de actuaciones. En este sentido, Mañueco ha recordado que el Gobierno autonómico ya ha suscrito convenios similares tanto con ayuntamientos como con iniciativas empresariales en distintos puntos de la Comunidad.

En la reunión, Alfonso Fernández Mañueco ha defendido la necesidad de "reforzar" el papel de Aranda como enclave logístico y, además de impulsar suelo industrial nuevo, colaborar en la materializacion del "puerto seco que permitirá atraer empresas y generar empleo en la comarca", ha apuntado.

El candidato 'popular' ha alabado la consolidación de Aranda como uno de los "principales polos industriales" de Castilla y León y del conjunto del centro peninsular", según ha destacado. En este sentido el candidato ha valorado el trabajo que se realiza en el Centro de innovación y emprendimiento Tomás Pascual que ha visitado antes de ofrecer un encuentro con los medios de comunicación.

Sobre el contenido del encuentro mantenido, ha explicado que la finalidad es "reforzar la atracción empresarial en la comarca". En este sentido, su objetivo es facilitar "tanto nuevas implantaciones como el crecimiento de las compañías ya asentadas".

INFRAESTRUCTURAS

Mañueco ha defendido la necesidad de que el Gobierno de España impulse infraestructuras "fundamentales" para el desarrollo de Aranda de Duero y su entorno como el tren directo Madrid-Aranda-Burgos y la autovía del Duero, la A-11, ha indicado. Sobre esta última, ha recordado su carácter "estratégico".

Además ha recordado la inversión de 130 millones de euros para el nuevo Hospital de Aranda, al que se dotará de helipuerto, un robot para intervenciones quirúrgicas y "todos los medios técnicos avanzados".

Acciones, todas ellas, que demuestran, en sus palabras, el "compromiso" de su candidatura con la tierra, a través de un equipoque ha demostrado "capacidad" y que "surge del territorio".

Durante su intervención, ha asegurado que concurren a las elecciones con el objetivo de situar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir". "Estar entre los tres mejores en políticas públicas, crecimiento económico, creación de empleo, gestión de servicios públicos, apoyo a las familias, a las personas mayores, a los jóvenes es nuestro objetivo", ha añadido.

Así, Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado que la próxima semana presentarán el programa electoral que marcará "la línea de trabajo para el futuro de Castilla y León". Según ha explicado, el documento recogerá en primer lugar los compromisos incluidos en el proyecto de Presupuestos para 2026 que "no se pudo aprobar por la oposición de PSOE y Vox".

Entre las primeras medidas, ha citado la intención de duplicar el bono nacimiento hasta los 5.000 euros y ampliar el bono infantil de 200 euros destinado a actividades formativas, deportivas o culturales. También ha avanzado un "compromiso con el campo" mediante la bonificación de los seguros agrarios y la creación de dos fondos para la modernización de la ganadería extensiva y la mejora del sector ovino.

En materia económica y de servicios públicos, ha defendido el apoyo a los autónomos con una ayuda de 300 euros; mantener la gratuidad del autobús autonómico a través de la tarjeta Buscyl -que ya han solicitado 645.000 usuarios-, incrementar la inversión en vivienda pública y extender los helicópteros medicalizados a las nueve provincias y a El Bierzo.