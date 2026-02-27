Mañueco compromete subir un 15% la inversión en innovación para crear 8.000 empleos tecnológicos "como mínimo"

LEÓN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido este viernes a incrementar un 15 por ciento la inversión en innovación con el objetivo de alcanzar los 476 millones de euros anuales en todos los sectores tecnológicos y servicios públicos con el reto de llegar a 8.000 empleos como mínimo en el sector tecnológico.

Este es uno de los compromisos que ha asumido Alfonso Fernández Mañueco en su visita a las instalaciones de Tresca Ingeniería en el primer día de la campaña electoral donde ha situado la innovación como "uno de los puntales" de la Comunidad Autónoma para ganar competitividad, generar actividad económica, retener y atraer talento joven, "tan importante", ha apostillado, y crear empleo y que sea de calidad.

Fernández Mañueco ha recordado que el sector tecnológico está creando cerca del 5,6 por ciento del empleo de Castilla y León, tras lo que ha asumido el reto de crear "como mínimo" 8.000 empleos en la próxima legislatura --2026-2030--.

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta ha reivindicado que Castilla y León es la primera Comunidad Autónoma en gasto empresarial en innovación sobre la cifra de negocios, según el Instituto Nacional de Estadística, y ha destacado que está en el 'top 5' en el ranking del esfuerzo tecnológico en investigación y desarrollo sobre el Producto Interior Bruto.

Fernández Mañueco ha recordado también que León tiene "uno de los supercomputadores más importantes de toda España" y ha reivindicado el Parque Tecnológico de León como "un ejemplo" de la inversión para la ampliación de suelo industrial, tras lo que ha ratificado el compromiso del PP de llegar a las 2.600 hectáreas de suelo industrial de calidad en toda la Comunidad.

Asimismo, se ha referido al Polígono Industrial de Villadangos, "la historia de un éxito", y a los polígonos de La Llanada, en Ponferrada; del Bayo, en Cubillos del Sil; el nuevo de Villablino, el de Cistierna y la ampliación del suelo industrial en Astorga y en La Bañeza.

"Nuestros compromisos con León son firmes y los vamos a cumplir", ha concluido Fernández Mañueco que se ha ratificado en que la palabra del PP es "un contrato" que va a cumplir.

