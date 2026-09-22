Mañueco confirma contactos al más alto nivel con Madrid para mejorar la coordinación en la CL-501

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha confirmado este martes que su gobierno mantiene contactos "al más alto nivel" con la Comunidad de Madrid para mejorar la coordinación en la carretera CL-501 y ha asegurado que cualquier actuación en esta vía se tiene que hacer "de la mano" y el coordinación con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Fernández Mañueco ha realizado esta afirmación en respuesta al procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que ha apelado al desdoblamiento anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid para la carretera M-501 hasta el límite con la provincia de Ávila para preguntar por los planes de la Junta.

El presidente ha defendido al respecto que la posible ampliación del desdoblamiento de la M-501 puede facilitar el desdoblamiento de la CL-501.

El procurador abulense ha recordado que la carretera CL-501 discurre por el sur de la provincia de Ávila, desde el límite con la Comunidad de Madrid hasta el límite con la provincia de Cáceres y atraviesa todo el Valle del Tiétar y se ha referido a la vía como "fundamental".

"La Junta debería al menos considerar el estudio de viabilidad de los primeros kilómetros", ha pedido Pedro Pascual al presidente de la Junta.

Fernández Mañueco ha reconocido que el desdoblamiento de la denominada "carretera de los pantanos" es un proyecto "largamente ambicionado" que, según ha explicado, ha sido frenado por distintos motivos, "unas veces razones técnicas y otras veces razones económicas", y ha insistido en que cualquier actuación en esa vía se tiene que hacer "de la mano y en plena coordinación" con la Comunidad de Madrid.

"Eso es lo que estamos haciendo, tenemos los contactos a los más altos niveles para mejorar la coordinación de esta carretera", ha aseverado tras lo que ha abogado por una variante global de tres municipios, Santa María del Tiétar, La Adrada y Sotillo de la Adrada, "en coordinación con los propios ayuntamientos", ha añadido.