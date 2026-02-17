Mañueco, "consternado" por el fallecimiento de un operario de conservación de carreteras en Garrafe de Torío (León)

VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado el fallecimiento del operario de conservación de carreteras que ha perdido la vida tras haber sido atropellado por un turismo en el kilómetro 16 de la carretera LE-311 a la altura de la localidad leonesa de Garrafe de Torío.

"Consternado por el fallecimiento de Ángel Pedro, trabajador de conservación de carreteras de la Junta en Garrafe de Torío. Quiero enviar todo mi cariño a su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz", ha escrito Fernández Mañueco en una publicación en su perfil de la red social 'X'.

El siniestro ha ocurrido a mediodía de este martes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del atropello y solicitaba asistencia para el hombre que se encontraba herido en las piernas, aunque consciente.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar. Finalmente, los servicios de emergencia han confirmado en el lugar que el hombre atropellado ha fallecido.