Mañueco, "consternado" por la muerte de un policía de León en Oviedo, se une al dolor de la Policía y de la familia

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "consternado" por la muerte de un policía natural de León tras la explosión de un artefacto este martes en el barrio de Otero, en Oviedo.

Fernández Mañueco ha mostrado su pesar a través de un mensaje publicado en su cuenta en 'X' en la que se ha hecho eco del trágico suceso en el que un agente de la Policía ha perdido la vida "mientras cumplía con su deber de proteger y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos", ha destacado.

"Desde Castilla y León nos unimos al dolor de la Policía, a la que traslado, una vez más, nuestra admiración, respeto y reconocimiento", ha añadido el presidente de la Junta que ha trasladado también su más sentido pésame y todo su cariño a su familia, amigos y compañeros del agente fallecido.