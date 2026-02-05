Mañueco cree que PSOE está "encantado" con Vox en CyL y que Pedro Sánchez "se alegra" con cada voto a los de Abascal

Fernández Mañueco durante su intervención en Ávila. - PP CYL

ÁVILA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este jueves que el PSOE "está encantado" con Vox en Castilla y León y que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le alegra cada voto que va a Vox" en la Comunidad, donde ambas formaciones, "tan opuestas entre sí" han formado una "pinza" y han votado juntos en más de un centenar de ocasiones en las Cortes regionales.

Fernández Mañueco, que ha estado acompañado por integrantes de la lista del PP por la provincia de Ávila, como la número uno, Cristina Sanchidrián, ha asegurado que el futuro de la Comunidad "no puede quedarse colgado de la pinza PSOE-Vox" a lo que ha añadido que no se trata de un "eslogan" sino "de una realidad" de dos fuerzas "apretando en la misma dirección para que el Gobierno de Castilla y León no progrese".

Como ejemplo de ello, Alfonso Fernández Mañueco se ha referido al voto en contra de ambas formaciones a cuestiones como el proyecto de presupuestos para 2026, ayudas a los mayores, la gratuidad de los autobuses, los helicópteros medicalizados en todas las provincias o el incremento de la vivienda pública.

Por ello, el presidente autonómico del PP ha aseverado que "una cosa es el discurso nacional y otra el discurso en la Comunidad" y ha apuntado que cuando habla de Vox no habla de Vox "en abstracto" sino que habla de Vox en Castilla y León, y así ha recordado que a nivel nacional los de Abascal no han acudido al Día de la Constitución, ni a los funerales de Estado o a los homenajes a las víctimas pero en la región "cogen de la mano al PSOE para hacer la pinza".

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha aseverado que Castilla y León "no puede quedar entre dos extremos que se necesitan para hacer ruido", en referencia a PSOE y Vox, ya que, según sus propias palabras, lo que necesita esta "tierra" es "serenidad, también reflexión y, por supuesto, certezas" y "en eso es en lo que está trabajando el PP".

Igualmente, el presidente regional del PP ha asegurado que una de las medidas que espera poder recuperar es bonificar a los conductores recurrentes empadronados en la Comunidad con un mínimo del 60 por ciento del precio del peaje, teniendo en cuenta un número mínimo de viajes y es que, como ha recordado, es una medida muy demandada por los abulenses que hacen el viaje Ávila-Madrid, Madri-Avila.