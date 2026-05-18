Mañueco cree que Sánchez "tendrá que hacer algo" ante "cuatro derrotas" consecutivas y ve "clarísima" victoria de Moreno

1088024.1.260.149.20260518121931 Archivo - El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido en la sede del PP en la calle Génova, a 16 de marzo de 2026. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "tendría que hacer algo" tras los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía que evidencian la "derrota" del PSOE que, como ha señalado, encadena "cuatro derrotas" consecutivas en las autonomías donde ha habido elecciones, al tiempo que ha insistido en la "victoria clarísima" del candidato del PP, Juanma Moreno Bonilla.

Fernández Mañueco ha manifestado, antes de entrar en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, que en los citados comicios se ha producido "una victoria clara, clarísima" del candidato 'popular' a la Presidencia de la Junta de Andalucía y de toda la organización, al tiempo que ha analizado el resultado como una "derrota clara, clarísima" de la candidata socialista, María Jesús Montero, y por tanto, como ha extendido, del PSOE y de Pedro Sánchez.

En este sentido, el líder de los 'populares' en la Comunidad ha remarcado que el bloque liderado por Alberto Núñez Feijóo ya encadena cuatro procesos electorales consecutivos con "cuatro claras victorias" para el PP, frente a lo que ha considerado como cuatro "derrotas" de Pedro Sánchez.

Sobre la necesidad de Moreno de negociar con Vox al no haber logrado la mayoría absoluta, Fernández Mañueco ha reseñado que, desde su punto de vista, "no hay ninguna otra opción que no contemple un gobierno presidido por Juanma Moreno", y ha reiterado que debe ser el propio Moreno el encargado de informar sobre los pasos correspondientes. "Todos con Juanma Moreno", ha señalado.

Finalmente, respecto a las negociaciones pendientes para la conformación del Ejecutivo en la Comunidad, el presidente en funciones ha aseverado que el Gobierno en Castilla y León funciona y que continúa su labor normalidad, al tiempo que ha reiterado que, cuando existan novedades que comunicar, se trasladará "con total transparencia".