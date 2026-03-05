Mañueco defiende su "solidez" de su proyecto para CyL del PP frente a "quienes aparecen sólo en campaña"

El candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, en el primer debate electortal - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este jueves la "solidez" de su gestión al frente del Ejecutivo autonómico y ha contrapuesto su proyecto de futuro para la Comunidad frente a aquellas formaciones que, a su juicio, "sólo aparecen en campaña electoral".

Durante su primera intervención en el debate electoral celebrado en Televisión Española, Mañueco ha destacado que concurre a estos comicios con un balance basado en la prestación de los "mejores servicios públicos de España", la creación de empleo y el mantenimiento de los impuestos "más bajos" del país.

En este sentido, el candidato 'popular' ha subrayado el cumplimiento de sus compromisos de legislatura, entre los que ha citado la puesta en marcha de la educación gratuita de cero a tres años y el transporte en autobús gratuito a través de la tarjeta 'Buscyl'. "Lo nuestro es cumplir", ha enfatizado frente a lo que denomina como el "ruido" que inunda la actividad política actual.

Asimismo, Mañueco ha asegurado que dispone de un proyecto claro para las nueve provincias de la Comunidad, dirigido especialmente a las familias, los jóvenes, los mayores y los emprendedores.

Finalmente, el líder del PP ha afirmado tener "el camino claro" basado en la gestión y la estabilidad para situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas de España.