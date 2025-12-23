Mañueco destaca la gestión de alcaldes y concejales y pide no relajarse: "En marzo nos jugamos un futuro mejor para CyL"

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y presidente autonómico del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado este martes la gestión de los alcaldes y de los concejales del PP de Castilla y León a los que ha llamado a no relajarse y a afrontar las próximas elecciones autonómicas como si fueran unas municipales con un objetivo: "Proyectarnos al futuro".

"En marzo nos jugamos un futuro mejor para Castilla y León", ha advertido el presidente autonómico del PP a través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X' que acompaña de un vídeo de un encuentro en El Espinar (Segovia) con alcaldes y concejales del PP a los que agradece con antelación todo el trabajo que van a realizar ante la próxima cita con las urnas.

Fernández Mañueco ha insistido en que los alcaldes y los concejales del Partido Popular de Castilla y León son "el mejor ejemplo de gestión útil y eficaz" y ha significado que lo demuestran "a diario" en cada pueblo y en cada barrio, "siempre cerca de vuestros vecinos", añade en ese reconocimiento a los ediles del PP a los que advierte de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiere que gane el PP y sí "otras fuerzas". "Lo que más daño le hace a Sánchez es que gane el Partido Popular", asevera.

"Tengo claro que esas elecciones, que no son municipales, os las vais a tomar como si fueran municipales", ha añadido Fernández Mañueco en este vídeo en el que apela al "imprescindible" trabajo que "tienen que hacer" alcaldesas, alcaldes y concejales de cara que abogan por su parte a trabajar con los vecinos "voto a voto y puerta a puerta".

"Somos ambiciosos y no vamos a relajarnos", reitera el presidente autonómico del PP en este vídeo grabado ayer tras la celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad que dejó múltiples premios, incluido el primer premio, en casi todas las provincias de Castilla y León. "Necesitamos el 'Gordo' en el mes de marzo", concluye.